× Bundesland-Ranking: Die beliebtesten Bäckereien Österreichs 2024

Die "Falstaff"-Community wählte die beliebtesten Bäckereien des Landes. Pünktlich zum Tag des Brotes am 16. Oktober wurden nun die Gewinner gekürt.

Ob ein frisches Semmerl zum Frühstück, ein Kornspitz zur Jause oder ein Croissant für den kleinen Hunger zwischendurch – für viele ist der Besuch beim Lieblingsbäcker ein unverzichtbares Ritual. Doch hinter jedem knusprigen Brotlaib und jedem goldbraunen Gebäck steckt mehr als nur guter Geschmack. Die heimischen Bäckereien punkten nicht nur mit einem vielfältigen Sortiment – von klassischen Brotsorten bis hin zu saisonalen Spezialitäten – sondern vor allem mit ihrer Leidenschaft für traditionelles Handwerk und hochwertigen Zutaten.

"Falstaff" ruft zum landesweiten Bäcker-Ranking auf

Nach zahlreichen Stimmen und hoher Beteiligung hat das Gourmet-Magazin "Falstaff" jetzt die Gewinner des Bäcker-Votings gekürt. In zwei Bundesländern konnten sich die Vorjahressieger wieder gegen die Konkurrenz durchsetzen, in Wien hat es ein Newcomer an die Spitze des Rankings geschafft.

Die Bundeslandsieger im Überblick

Wien: Tho Brot & Laden, 1020

Niederösterreich: Geier. Die Bäckerei, Strasshof

Burgenland: Bäckerei Goldenitsch, St. Andrä am Zicksee

Kärnten: Bäckerei Berger, Villach

Oberösterreich: Resch&Frisch, Gunskirchen

Steiermark: Mehlveredelung Uller, Feldbach

Salzburg: Joseph Brot, Salzburg

Tirol: Hausbäckerei Waldhart, Telfs

Vorarlberg: Backstube Lech, Lech am Arlberg

Die Top 10 in allen Bundesländern

Wien

Tho Brot & Laden, 1020 Der Mann, 1010 Ströck, 1020 Öfferl, 1060 mel&koffie, 1090 Motto Brot, 1060 Joseph Brot, 1030 Bäckerei Schwarz, 1120 Bäckerei Felzl, 1070 PARÉMI Boulangerie, 1010

Niederösterreich

Geier. Die Bäckerei, Strasshof Bäckerei Lechner, Marbach/Donau Kolm - die Bäckerei, Mödling Bäckerei Ungersbäck, Brunn am Gebirge Backhaus Annamühle, Baden Bäckerei Moshammer, Böhlerwerk Bäckerei Konditorei Kasses, Thaya Bäckerei Smutny, Bruck an der Leitha Bäckerei Sabathiel, Krems Bäckerei Eder, Gumpoldskirchen

Burgenland

Bäckerei Goldenitsch, St. Andrä am Zicksee Locsmandy's finest, Andau Bäckerei Gettinger, Parndorf Bäckerei Hiessberger, Deutsch Jahrndorf Schreiner's Bakery, Großpetersdorf Bäckerei Gradwohl, Weppersdorf Bäckerei Berger, Purbach Prunner Brot, Deutschkreutz Bäckerei Altdorfer, Eisenstadt Bäckerei Gutsjahr, Loretto

Kärnten

Bäckerei Berger, Villach Bäckerei Gregori, Gödersorf Naturbäckerei Lagler, Klagenfurt Bäckerei Eder, Villach Bäckerei Schuster, Sankt Jakob im Rosental Bäckerei Jakits, Klagenfurt Dorfbäckerei & Konditorei Holzer, Weißensee Bäckerei Selitsch, Arnoldstein Bäckerei Haimburger, Feistritz ob Bleiburg Bäckerei Wiegele, Nötsch im Gailtal

Oberösterreich

Resch&Frisch, Gunskirchen Backhaus Hinterwirth, Münzfeld Mayer Bäcker, Ried im Innkreis Bio Bäckerei Brotsüchtig, Linz Bäckerei-Café Resch&Frisch Liebesbrot, Leonding Bäckerei Bruckmühle, Scharnstein Backstube Auinger, Nußdorf am Attersee Bäckerei Reisinger, Gutau Bäckerei Neudorfer, Zell am Pettenfirst Bäckerei Schwarz, Zwettl an der Rodl

Steiermark

Mehlveredelung Uller, Feldbach dein Brotheld, Fehring Bäckerei Birchbauer, Fürstenfeld Bäckerei Kranich, Sankt Peter am Ottersbach Martin Auer, Graz Bäckerei Bartl, Graz Vom Lichtenberg, Gnas Bäckerei Gaulhofer, Weiz Bäckerei Konditorei Hubmann, Großklein Bäckerei Erich Felber, Birkfeld

Salzburg

Joseph Brot, Salzburg St. Peter, Salzburg Bäckerei Schmidhuber, Anthering Bäckerei Risslegger, Hallein Unterbäck Stammhaus, Seekirchen Bäckerei Unterberger, Maishofen Bäckerei Steinbauer, Wagrain Bäckerei Haberl, Uttendorf Bäckerei Siegfried Ursprunger, Salzburg Bäckerei Funder, Salzburg

Tirol

Hausbäckerei Waldhart, Telfs Bäckerei Adler, Achenkirch Die Brotbuben, Innsbruck BrotSchmiede Tirol, Hall in Tirol Bäckerei Heidi Hauber, Kufstein Bäckerei Ernst Joast, Lienz Bäckerei Moschen, Innsbruck Bäckerei Liebe Sonne, Hall in Tirol Therese Mölk, Völs Bäckerei Rass, St. Johann in Tirol

Vorarlberg

Backstube Lech, Lech am Arlberg Bäckerei Mangold, Dornbirn Copain French Bakery, Hohenems Bäckerei Waltner, Klaus Kainz, Dornbirn Bäckerei hosp "Zum Brotwirt", Wald am Arlberg Bäckerei Begle, Bludenz Bäckerei Breuß, Rankweil Bäckerei Schertler, Feldkirch Bäckerei Hutter, Lauterach

Egal, ob man auf Tradition oder Innovation setzt, eines steht fest: Die österreichischen Bäcker überzeugen durch Qualität und handwerkliches Können, das man schmeckt.