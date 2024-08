× Zwetschken-Desserts: Fruchtige Note für den Nachtisch

Das Fruchtfleisch der Zwetschke überzeugt in Torte, Briochetaler und Co. zur Gänze. Am besten direkt nachbacken und durchkosten!

Kokos-Brûlée-Tarte mit karamellisierten Zwetschken © Getty Images × Zutaten für 1 Form (26 cm) 200 g Mehl

60 g Staubzucker

2 EL Kakaopulver

1 Prise Salz

75 g Zucker

0.1 g Safranpulver

Mark von 1 Vanilleschote

200 ml Kokosmilch

1 EL Speisestärke

5 Eigelb

5 EL brauner Zucker

300 g kleine Zwetschken

Kokosnussspäne zum Garnieren Zubereitung * LEICHT * 2 h 35 MIN Das Mehl mit dem Staubzucker, dem Kakaopulver und dem Salz vermischen und auf eine Arbeitsfläche häufen. In die Mitte eine Mulde eindrücken, das Ei zufügen und die kalte Butter in Stücken auf dem Mehlrand verteilen. Alles krümelig hacken, dann mit den Händen rasch glatt verkneten. Den Teig in Folie wickeln und ca. 1 Stunde kühl ruhen lassen. Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Eine Tarteform (ca. 26 cm ø) mit Butter fetten und mit Mehl ausstreuen. Den Teig zwischen Frischhaltefolie etwas größer als die Form ausrollen und diese damit auskleiden, dabei auch einen Rand formen. Den Teigboden mit einer Gabel mehrmals einstechen, mit Backpapier und getrockneten Hülsenfrüchten bedecken und im Ofen ca. 12-15 Minuten blindbacken. Herausnehmen, Backpapier und Hülsenfrüchte wieder entfernen. Die Ofentemperatur auf 150 °C reduzieren. Für den Belag die Kokoscreme mit Zucker, Safranpulver und Vanille in einem Topf erhitzen, beiseitestellen und ca. 10 Minuten ziehen lassen. Die Kokosmilch mit der Stärke und dem Eigelb in einer Schüssel glattrühren. Die Kokoscreme nach und nach zugießen und unterrühren. Alles durch ein Sieb auf den vorgebackenen Tarteboden gießen, die Form wieder in den Ofen schieben (untere Schiene) und die Tarte in ca. 45 Minuten fertig backen. Herausnehmen und auskühlen lassen. Mit 3 EL braunem Zucker bestreuen und mit dem Flambierbrenner karamellisieren. Die Zwetschken waschen, quer halbieren und entsteinen. In einer Pfanne den übrigen braunen Zucker schmelzen. Die Zwetschken zugeben und 3-4 Minuten karamellisieren, dann beiseitestellen und abkühlen lassen. Die Kokos-Brûlée-Tarte auf eine Platte geben, mit 3-4 EL Zwetschken toppen und mit Kokosspänen garniert servieren. Zwetschken-Streuselkuchen © Getty Images × Zutaten für 1 Form (30x40 cm) 250 g Mehl

250 g Vollkornmehl

42 g Germ

200 ml lauwarme Milch

70 g Zucker

1 Ei

1 Eigelb

10 g Salz

70 g weiche Butter Für den Belag: 2 kg Zwetschken

50 g zerbröselte Biskotten

50 g Zucker

1 TL Zimtpulver Für die Streusel: 100 g Butter

100 g Zucker

200 g Mehl Zubereitung * LEICHT * Beide Mehle in eine Rührschüssel sieben. Den Germ zerbröckeln, in der lauwarmen Milch auflösen und zugießen. Den Zucker, das Ei, Eigelb, Salz und die weiche Butter zugeben und alles zu einem glatten geschmeidigen Teig verarbeiten. Bei Bedarf noch ein wenig Milch oder Mehl einarbeiten. Den Teig zur Kugel formen, mit Mehl bestauben und zugedeckt an einem warmen Ort ca. 1 Stunde gehen lassen. Inzwischen für den Belag die Zwetschken waschen, halbieren und entsteinen. Für die Streusel die Butter schmelzen. Zucker und Mehl mischen und mit der Butter zu Streuseln verreiben. Bis zur Verwendung kühlstellen. Ein Backblech (ca. 30 x 40 cm) mit Backpapier belegen. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche nochmals durchkneten, in Blechgröße ausrollen, auf das Blech legen und mehrmals mit einer Gabel einstechen. Den Teigboden mit Bröseln bestreuen und dachziegelartig mit Zwetschken belegen. Zucker und Zimt vermischen, die Zwetschken damit bestreuen und den Kuchen noch ca. 15 Minuten gehen lassen. Den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Den Zwetschkenkuchen mit Streuseln bestreuen und im Ofen ca. 35 Minuten backen. Herausnehmen, abkühlen lassen und in Stücke geschnitten servieren. Mohn-Zwetschkenknödel © Getty Images × Zutaten für 4 Personen 400 g mehligkochende Erdäpfel

100 g Mehl

2 EL Hartweizengrieß

1 EL weiche Butter

2 EL Zucker

1 Eigelb

1 Prise Salz

12 Zwetschken

12 Stück Würfelzucker

Außerdem:

60 g gemahlener Mohn

4 EL Staubzucker

40 g Butter Zubereitung * LEICHT *1 h 50 MIN Die Erdäpfel waschen und in ca. 30 Minuten gar kochen, anschließend abgießen und schälen. Noch heiß durch die Erdäpfelpresse in eine Schüssel drücken und ausdampfen lassen. Das Mehl mit Grieß, Butter, Zucker, Eigelb und Salz zum Erdäpfelschnee geben. Alles rasch zu einem geschmeidigen, gut formbaren Teig verkneten und diesen ca. 20 Minuten ruhen lassen. Inzwischen die Zwetschken waschen, halbieren und entsteinen. Jeweils 1 Stück Würfelzucker statt des Kerns einlegen. Den Erdäpfelteig auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu einer ca. 5 cm dicken Rolle formen und in 12 gleich dicke Scheiben schneiden. Diese leicht flach drücken, je mit einer Zwetschke belegen und zu einem Knödel formen. Alle Knödel in siedendes Wasser geben und in ca. 20 Minuten gar ziehen lassen. Inzwischen den Mohn mit dem Staubzucker in einer kleinen Schüssel vermischen. In einer Kasserolle die Butter schmelzen und nach Belieben leicht bräunen. Die Knödel herausheben, abtropfen lassen, auf Teller verteilen und mit der flüssigen Butter beträufeln. Jeweils 1 TL der Mohn-Staubzucker-Mischung darauf geben und servieren. Rezepte von StockFood.