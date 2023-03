Frischkäsetorte

Ostern steht vor der Tür und Sie wissen noch nicht, was Sie die Feiertage über kochen sollen? Dann lassen Sie sich von unseren Rezepten -für Gründonnerstag bis Ostermontag -inspirieren. Feiern Sie schön!

Zubereitung

1. Die Tramezzinischeiben auf einer Arbeitsfläche auslegen und mit einem Tortenring 2 Böden (ca. 22 cm Durchmesser) ausstechen (oder mit einem Messer ausschneiden). Eine Lage Brot dicht an dicht als Boden in den Tortenring legen und beiseitestellen. Die Wachteleier in 4-5 Minuten hart kochen, abschrecken und abkühlen lassen. Gurke und Radieschen waschen, putzen und in dünne Scheiben hobeln. Die Kräuter waschen, trockenschütteln und fein hacken. Mit dem Frischkäse in einer Schüssel gut verrühren, mit Salz, Pfeffer, Zitronenabrieb und -saft würzen und die Frischkäsecreme abschmecken.

2. Den Brotboden dünn mit Käsecreme bestreichen und mit den Gurkenscheiben belegen. Gut ein Drittel der Käsecreme darauf geben und glatt streichen. Die Eier pellen, 12 davon in dünne Scheiben schneiden und einige Scheiben für die Garnitur beiseitelegen. Die Käsecreme mit den restlichen Eierscheiben belegen und den 2. Brotboden dicht an dicht einschichten. Einige Radieschenscheiben für die Garnitur beiseitelegen, die übrigen auf dem Brotboden verteilen.

3. Den Ring entfernen, die Torte ringsum dick mit der restlichen Frischkäsecreme einstreichen und ca. 5 Stunden kühlstellen. Anschließend dekorativ mit den übrigen Radieschen-und Eierscheiben belegen. Den Schnittlauch waschen, trockentupfen und den Rand der Torte damit verzieren, dabei darauf achten, dass die Halme unterschiedlich lang sind und diese etwas in die Käsemasse drücken. Die übrigen beiden Wachteleier längs halbieren und die Torte damit umlegen. Alles noch mit Essblüten und Kräutern garnieren und Gurken-Frischkäse-Torte servieren.