Warmer Keks mit Vanille Eis

Auf Zucker zu verzichten bedeutet nicht, dass man den wohlverdienten Nachtisch missen muss. Zuckerfrei-Expertin Hanna Frey zeigt vor, wie genussvoll Süßes ohne Zucker sein kann!

Zubereitung

1. Für das Eis das Obers in einem hohen Rührbecher fast steif schlagen. Milch, Reissirup, Vanille, Tonkabohne und 1 Prise Salz verrühren. Das Obers dazugeben und mit einem Schneebesen unterrühren. Die Masse in einen Behälter füllen und mindestens 4 Std. ins Tiefkühlfach stellen. Nach 30 Min. sowie nach 1 Std. Tiefkühlzeit das Eis einmal mit einem Löffel durchrühren.

2. Den Backofen auf 175° vorheizen. Für den Keks Mehl, gemahlene Haselnusskerne und 1 Prise Salz in einer Schüssel mischen. Butter und Dattelsirup dazugeben und mit den Knethaken des Handrührgeräts verkneten.

3. Haselnusskerne und Schokolade grob hacken und unter den Teig kneten. Den Teig auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilen und mit den Händen zu einem Kreis (16 cm) formen. Den Keks im heißen Ofen (Mitte) 12 Min. backen. Dann herausnehmen, in zwei Teile brechen und noch warm mit dem Eis auf zwei Tellern servieren.