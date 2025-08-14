Achtung: Darum sollten Sie bei Hitze niemals nackt schlafen

Die Sommerhitze macht uns alle verrückt, und besonders nachts wird die drückende Wärme unerträglich. Man dreht sich im Bett, wälzt sich verzweifelt hin und her und würde sich am liebsten einfach die ganze Kleidung vom Leib reißen. Doch das ist keine gute Idee!

Gerade in den heißen Tropennächten, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad fällt, wird der Schlaf oft zur Herausforderung. Die Körpertemperatur steigt, wir schwitzen, und das Bett wird zur Sauna. Da scheint es die perfekte Lösung, den Pyjama einfach wegzulassen und so zu schlafen, wie Gott uns schuf. Doch Experten raten aus überraschenden Gründen vom Nacktschlafen im Sommer ab.

Deshalb sollten Sie im Sommer nicht nackt schlafen

Der Körper produziert auch im Schlaf jede Menge Schweiß, im Durchschnitt etwa 1,5 Liter pro Nacht. Doch nicht nur das: Während der Erholung regeneriert sich auch die Haut, und diese abgestorbenen Zellen landen ebenfalls auf der Matratze. Das schafft ideale Bedingungen für unerwünschte Mitbewohner wie Hausstaubmilben, Bakterien und Pilze, die sich in feucht-warmen Umgebungen besonders wohlfühlen.

Ohne Pyjama haben wir direkten Hautkontakt mit der Matratze, ohne eine schützende Barriere dazwischen. Das ist nicht nur unangenehm für uns, sondern auch eine Belastung für die Matratze, da Schweiß und Hautzellen ungehindert aufgenommen werden.

Unterkühlungs-Gefahr

Aber nicht nur die Mikroben und Milben machen beim nackten Schlafen Probleme. In der Nacht sinkt unsere Körpertemperatur, besonders im Tiefschlaf. Ohne Kleidung, die einen gewissen Schutz bietet, kann es zu einer ungewollten Unterkühlung kommen.

Statt nackt zu schlafen, sollten Sie stattdessen auf leichte, atmungsaktive Kleidung aus natürlichen Materialien wie Baumwolle oder Leinen setzen. Diese Stoffe ermöglichen es der Haut zu atmen und verhindern, dass die Kleidung auf unserer Haut klebt.

Besser schlafen bei Hitze: So geht’s!

Um besser durch die nächsten Tropennächte zu kommen, sollten Sie folgende Tipps beachten:

Richtig trinken

Ein häufiges Problem in heißen Nächten ist die Dehydration. Um den Schlaf nicht durch Durst zu stören, empfiehlt es sich, ein Glas Wasser vor dem Schlafengehen zu trinken und ein weiteres Glas neben das Bett zu stellen. So vermeiden Sie das Austrocknen der Schleimhäute und sorgen für eine ruhige Nacht.

Schlafzimmer kühlen

Tagsüber sollten Sie die Fenster geschlossen halten und den Raum abdunkeln. Auf diese Weise wird die warme Luft draußen gehalten. Nachts, wenn es kühler wird, können Sie das Fenster öffnen, um frische Luft hereinzulassen.

Leichte Kost

Vermeiden Sie es, sich kurz vor dem Schlafen zu überessen. Ein schweres Abendessen belastet den Körper zusätzlich und verhindert einen erholsamen Schlaf. Setzen Sie stattdessen auf leichte, gut verdauliche Mahlzeiten und lassen Sie mindestens zwei Stunden zwischen Essen und Schlafengehen vergehen.