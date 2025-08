Ist kein Zufall! Deshalb wachen wir immer wieder um 3 Uhr nachts auf

Justin Timberlake leidet an Borreliose – was Sie über die Krankheit wissen sollten Popstar Justin Timberlake leidet an Borreliose – einer Krankheit, die oft unterschätzt wird, aber jeden treffen kann. Wie gefährlich ist ein Zeckenstich wirklich? Welche Symptome sind typisch? Und was hilft im Ernstfall? Alles, was Sie über Borreliose wissen sollten – kompakt und verständlich.