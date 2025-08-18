Sommerliche Gewichtsfalle: Darum nehmen wir bei Hitze schneller zu

Es ist Sommer und plötzlich zeigt die Waage mehr an, als man erwartet hätte. Woran liegt das eigentlich? Es ist nicht nur die Versuchung der Leckereien: Unser Körper reagiert auf Hitze anders, als Sie vielleicht denken.

Sommer bedeutet Sonne, lange Abende im Freien, Eiscreme und Aperol Spritz – und manchmal leider auch ein paar Kilos mehr auf der Waage. Klingt paradox, schließlich bewegen wir uns draußen oft mehr als in der kühlen Jahreszeit. Doch die Hitze bringt unseren Stoffwechsel in eine Art Schongang – und das hat spannende Folgen.

Der Stoffwechsel schaltet runter

Bei hohen Außentemperaturen muss unser Körper keine Extra-Energie aufwenden, um warm zu bleiben. Er fährt automatisch den Kalorienverbrauch herunter. Heißt: Wir verbrennen im Alltag weniger, selbst wenn wir das Gefühl haben, ständig unterwegs zu sein.

© Getty Images

Kalorienfalle Sommergenuss

Grillabende, Eis, süße Drinks – im Sommer gibt es viele kleine Versuchungen, die ordentlich Kalorien mitbringen. Zusammen mit dem langsameren Stoffwechsel ergibt das eine perfekte Kombi für ein Sommerpolster.

© Getty Images

Oft verwechseln wir in der Hitze Durst mit Hunger. Weil der Körper viel Flüssigkeit verliert, signalisiert er „Appetit“, obwohl ein großes Glas Wasser schon reichen würde.

Bewegung? Nur bedingt

Auch wenn wir im Sommer draußen aktiver sind: Bei 35 Grad im Schatten ist Sport oft keine Option. Die Intensität sinkt, und damit auch der Energieverbrauch.

Es liegt nicht an der einen Kugel Eis, dass wir im Sommer zunehmen. Die Kombination aus reduziertem Stoffwechsel, Kalorienfallen und weniger Bewegung macht es.