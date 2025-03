× Vorsicht: Hier lauern schon jetzt die Zecken!

Mit den steigenden Temperaturen verbringen wir wieder mehr Zeit im Freien – doch leider bedeutet das auch, dass die Zecken wieder aktiv werden. Diese kleinen Plagegeister treiben ihr Unwesen, und deshalb ist es wichtig zu wissen, wann und wo sie lauern, um sich rechtzeitig vor ihnen zu schützen.

Die Zeckensaison 2025 in Österreich hat aufgrund des milden Winters ungewöhnlich früh begonnen – bereits im Februar wurden die ersten Zecken gesichtet. Die Apothekerkammer warnt daher, dass die Gefahr, von diesen Parasiten gestochen zu werden, schon jetzt groß ist.

Besonders betroffen ist Oberösterreich, das sich als Hotspot für Zeckenstiche herauskristallisiert hat. Im Jahr 2024 wurden dort 51 der insgesamt 162 FSME-Fälle (Frühsommer-Meningoenzephalitis) in Österreich registriert. Doch die Zeckenpopulation ist durch die höheren Temperaturen überall schneller aktiv, was bedeutet, dass Sie schon früh im Jahr auf der Hut sein müssen.

Hier lauern die meisten Zecken

© Getty Images ×

Zecken sind besonders in grünen, feuchten und schattigen Gebieten anzutreffen.

Besonders im Übergangsbereich zwischen Wald und Wiese finden Zecken ideale Bedingungen. Auch Grünflächen sind besonders betroffen. Dazu zählen Wiesen, Parks und Gärten. Auch auf gepflegten Rasenflächen können sich Zecken verstecken, insbesondere in höheren Grasbüscheln. Zecken bewegen sich zudem gerne auf niedrig hängenden Ästen und Sträuchern, wo sie auf einen "Wirt" warten können. In Uferbereichen von Gewässern sollten Sie ebenfalls auf der Hut sein: Zecken lieben feuchte Gebiete, sodass sie auch in der Nähe von Bächen, Flüssen und Seen zu finden sind.

Wenn Sie in diesen Gebieten spazieren gehen oder sich aufhalten, ist besondere Vorsicht geboten. Besonders betroffen sind in der Frühjahrs- und Sommerzeit ausgedehnte Wanderungen und Ausflüge in die Natur.

Wie schütze ich mich vor Zecken?

FSME-Impfung

Die Impfung ist die wirksamste Methode, um sich vor einer FSME-Infektion zu schützen. Besonders für Menschen, die sich viel in der Natur aufhalten, ist sie zu empfehlen.

Korrekte Kleidung

Tragen Sie lange Hosen, langärmelige Oberteile und geschlossenes Schuhwerk, wenn Sie durch Gebiete mit hohem Gras oder in Waldnähe gehen. Helle Kleidung ist besonders hilfreich, da Zecken darauf leichter sichtbar sind.

Regelmäßige Kontrolle

Nach jedem Aufenthalt in potenziellen Zecken-Hotspots sollten Sie sich selbst und Ihre Kinder gründlich auf Zecken untersuchen. Achten Sie besonders auf warme Körperstellen wie Achseln, Kniekehlen und hinter den Ohren.

Zeckenentfernung

Sollte eine Zecke an Ihrem Körper hängen bleiben, entfernen Sie diese sofort mit einer speziellen Zeckenzange oder einer feinen Pinzette. Achten Sie darauf, die Zecke nicht zu quetschen und sie langsam herauszuziehen, um eine Infektion zu vermeiden.