× Hier können Sie sich gratis gegen Krebs impfen lassen

Am 4. März ist der Welt-HPV-Tag. Das Health Mobil der ÖGGK geht auf Tour durch Österreich und bietet die HPV-Impfung ohne Terminvereinbarung an.

Humane Papilloma Viren (HPV) betreffen Frauen wie Männer und sind weit verbreitet. 85-90 % aller Menschen infizieren sich im Lauf ihres Lebens mit HPV. Und drei Frauen sterben pro Woche in Österreich an HPV-bedingtem Krebs. Grund genug, sich vor HPV zu schützen und die kostenlose Impfmöglichkeit für alle bis zum 30. Geburtstag in Anspruch zu nehmen. Die Aktion der ÖGGK macht dies nun besonders einfach.

© Getty Images ×

Was ist HPV?

HPV wird durch intime Haut- und enge Körperkontakte übertragen. Diese Viren können insbesondere im Intimbereich Infektionen, Haut- sowie Zellveränderungen auslösen. Meist heilt eine Infektion wieder ab und bildet sich in wenigen Jahren zurück. Doch einige Infektionen dauern unbemerkt an und können unterschiedliche, durchaus schwere Erkrankungen verursachen. Dazu gehören Genitalwarzen, Krebsvorstufen und Krebserkrankungen im Genital- und Analbereich sowie in Hals und Rachen.

In Österreich starben in den letzten Jahren durchschnittlich drei Frauen pro Wochen an HPV-bedingtem Krebs. Deshalb ist die HPV-Impfung eine wichtige Vorsorgemaßnahme. Denn sie kann einer Infektion mit bestimmten HP-Virustypen und damit bestimmten HPV-bedingten Erkrankungen vorbeugen.

© APA Fotoservice Hörmandinger ×

HPV-Impfung im Health Mobil

Eine besonders bequeme Möglichkeit bietet ab 2. April 2025 die Impfaktion im Health Mobil der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze: Das Health Mobil ist ein fahrendes Gesundheitszentrum, in dem Ärzt:innen und Pfleger:innen kompetent und unkompliziert Gesundheitsleistungen anbieten – so auch die HPV-Impfung. Interessierte können sich unkompliziert und ohne Voranmeldung ihre erste oder auch zweite Dosis holen:

2. April 2025 Wien

10. April 2025 Klagenfurt

15. April 2025 Innsbruck

6. Mai 2025 Linz

8. Mai 2025 Salzburg

HPV-Impfung kostenlos für alle bis zum 30. Geburtstag

Die Impfung gegen Humane Papillomaviren ist im Rahmen des Impfprogramms des Bundes, der Bundesländer und der Sozialversicherung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 9. bis zum 30. Geburtstag kostenlos. Sinnvoll ist sie aber auch im Erwachsenenalter bzw. bei bereits durchgemachter HPV-Infektion.