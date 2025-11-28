Mats Hummels strahlt mit Freundin Nicola Cavanis: GQ kürt ihn zum „Athlete of the Year“

Der Sportler wurde als "Athlet des Jahres" ausgezeichnet - bei der Preisverleihung zeigte er sich mit seiner Freundin Nicola auf dem roten Teppich.

Großer Abend für Mats Hummels: Der Weltmeister von 2014 wurde in Berlin vom Magazin „GQ“ als „Athlete of the Year“ ausgezeichnet – und erschien strahlend auf dem Red Carpet. An seiner Seite: seine Freundin Nicola Cavanis, mit der der ehemalige Innenverteidiger seit Ende 2023 liiert ist.

Mats Hummels und Nicola Cavanis: glamouröser Auftritt in Berlin

Für das Gala-Dinner wählte der 36-Jährige einen komplett schwarzen Look aus Hose, Shirt und Sakko. Nicola Cavanis setzte mit einem eleganten, farblich abgestimmten Neckholder-Kleid mit Beinschlitz modische Akzente. Ihr offenes, gelocktes Haar sorgte für zusätzlichen Wow-Effekt.





Öffentlich traten die beiden erstmals im Oktober 2024 beim Ballon d’Or in Paris auf. Seitdem gewähren sie regelmäßig Einblicke in ihren Alltag – und zeigen, was sie verbindet: Mode, Sport, Reisen und gemeinsame Spaziergänge.

GQ würdigt eine herausragende Karriere

Mats Hummels, der nach seiner Zeit bei Borussia Dortmund im Sommer seine Laufbahn bei AS Rom beendet hat, wurde von „GQ“ für seine sportlichen Leistungen geehrt. Das Magazin hebt hervor, dass Hummels „so filigran und technisch anspruchsvoll spielen konnte wie kaum ein anderer Innenverteidiger in Europa“ und eine Schlüsselfigur beim WM-Triumph 2014 gewesen sei.

Doch nicht nur sein Können auf dem Platz wurde gewürdigt: Auch seine Eloquenz, sein Stilbewusstsein und seine sichere Einschätzung von Situationen hätten ihn laut „GQ“ zu einer besonderen Persönlichkeit im deutschen Fußball gemacht. Als Experte, so das Magazin, repräsentiere er Mode und Stil „in einer Form, die im deutschen Fernsehen nicht selbstverständlich ist“.





Gala-Abend mit internationalen Stars

Neben Hummels wurden weitere Persönlichkeiten ausgezeichnet: Schauspieler Jason Isaacs erhielt den Titel „Man of the Year“, Rapper Yung Lean wurde als „Musician of the Year“ geehrt, und US-Model Indya Moore als „Woman of the Year“.