Sarah Connor schockt Fans mit Tour-Ansage

Im Frühling nächsten Jahres geht Sarah Connor auf große Tournee. Jetzt nennt sie erste Details zu ihrer Show, welche die Fans schockiert zurücklässt.

Am 13. März nächsten Jahres startet die große Arena-Tour von Sarah Connor. Der Auftakt fällt in Kiel, am 28. März macht sie auch in der Wiener Stadthalle Halt. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, wie die Sängerin nun via Social Media mit ihren Fans teilt.

Eigentlich sollte das Posting Vorfreude entfachen, stattdessen sorgen sich die Anhänger der 45-Jährigen um die "From Sarah With Love"-Interpretin. "Habe die letzten Tage was Aufregendes gemacht für meine anstehende TOURNEE 2026!!! Hatte evtl. was mit Luft anhalten zu tun", schreibt sie unter dem Beitrag.

"(Über-)Lebenszeichen"

Dabei hält sie fest, dass sie sich schon auf die Tour freut. Allerdings nennt sie die Vorbereitung selbst ein "(Über-)Lebenszeichen". Dazu gibt es ein Bild von ihr unter Wasser und einen Einblick in ihre Gesundheits-App. Dort steht, dass die Herzfrequenz ungewöhnlich angestiegen sei und der durchschnittliche Sauerstoffgehalt im Blut unter 90 Prozent gesunken ist.

Die Fans schwanken unter dem Posting zwischen Vorfreude, Neugier und Sorge. Um die Stimmung aufzulockern, fragte Connor auch, welche Songs ihre Follower von ihrem Hit-Album "Freigeistin" hören wollen.

Was sich hinter dem gesundheitsalarmierenden Vorhaben verbirgt, verrät sie nicht. Im März können sich Musikbegeisterte in Deutschland, Österreich und der Schweiz allerdings selbst ein Bild davon machen.