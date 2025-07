Schlager-Star Stefanie Hertel muss in ihrer Ehe "viel verzeihen"

"Wenn die Musi spielt"-Moderatorin Stefanie Hertel hat offen, wie selten zuvor, über ihre Ehe mit dem österreichischen Musiker Lanny Lanner gesprochen.

Nach ihrer Scheidung von Stefan Mross fand Schlager-Star Stefanie Hertel beim Austro-Rocker Lanny Lanner 2011 wieder ihr Liebesglück. Seit April 2014 ist das Musiker-Paar auch verheiratet. Nun sprach sie über Fehler, die viele ihrer Meinung nach machen und ist zugleich auch selbstkritisch.

Zumindest nach außen hin ist die Ehe der beiden immer noch glücklich, keine Skandale, keine Aufreger und jede Menge öffentliche Auftritte, die das Liebesglück beweisen. Immer wieder ist auch Tochter Johanna Mross dabei, die Hertel aus ihrer ersten Ehe mitgenommen hatte. Auch sie scheint sich in der glücklichen Familie richtig wohl zu fühlen.

Im Interview mit "Das Neue" gaben die beiden nun tiefere Einblicke in ihr glückliches Eheleben. "Viele versuchen, ihren Partner zu verändern und engen ihn damit ein. Das halte ich für einen Fehler“, so die Sängerin. Ihr Mann pflichtet ihr bei und ergänzt, dass "viel Liebe und Vertrauen" in einer funktionierenden Beziehung wichtig sind.

"Fähigkeit zu verzeihen"

Und auch für den Fall, dass es mal einen heftigeren Streit gibt, hat das Musiker-Traumpaar die perfekte Lösung parat. Wenn es vor einem Auftritt auch mal weniger friedlich zur Sache geht, trinken sie gemeinsam einen Schnaps, stoßen an und umarmen sich. Und bevor man dann zu Hause schlafen geht, wird der Streit aus der Welt geräumt.