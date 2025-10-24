Schlagerfans geschockt! Karriereende für Michelle nach 34 Jahren

Die Schlagersängerin überrascht mit ihrem Abschied von der Musikbranche ihre Anhänger.

Es ist das Ende einer Ära: Michelle, eine der bekanntesten Schlagergrößen der letzten 34 Jahre, hat entschieden, sich aus dem Musikgeschäft zurückzuziehen. In einem emotionalen Interview mit RTL bestätigte die 53-jährige Sängerin, dass ihre Bühnenkarriere nun endgültig vorbei ist. „Es gibt kein Zurück“, sagte sie und betonte, dass dieser Schritt gut überlegt sei.

Mehr lesen:

Für viele ihrer Fans wird es schwer sein, sich eine Welt ohne ihre Hits wie „Wer Liebe lebt“ und „Und ich vergess’ dich nicht“ vorzustellen. Doch Michelle selbst fühlt sich mit ihrer Entscheidung im Reinen und schaut mit einem Lächeln in die Zukunft.

34 Jahre im Rampenlicht

„So eine Entscheidung kommt nicht von heute auf morgen“, erklärte Michelle. Ihre Karriere, die sie 1993 mit mit dem Titel "Und heut’ Nacht" begann und sie zu einer der prägenden Stimmen im deutschen Schlager machte, war immer ein zentrales Element in ihrem Leben. Doch mittlerweile ist sie zu dem Schluss gekommen, dass es Zeit für einen neuen Lebensabschnitt ist. „Sie wächst in einem selbst“, sagte sie über die Entscheidung, sich von der Bühne zu verabschieden.

Trotz der vielen Erfolge und unvergesslichen Momente bleibt Michelle mit sich selbst im Reinen. „Mein Herz blutet nicht“, betont sie, auch wenn der Abschied nicht leicht fällt.

Die Musik bleibt – aber jetzt wird Familie zur Priorität

Für Michelle war der Abschied aus der Musikbranche nicht nur eine berufliche Entscheidung, sondern auch eine persönliche. „Ich habe mein erstes Enkelkind und spüre jetzt einfach, wie wenig Zeit ich eigentlich für meine Kinder im Endeffekt hatte und wie viel Zeit ich mit anderen Menschen verbracht habe“, erklärte die Sängerin. Besonders ihr Enkelkind hat ihr die Augen geöffnet, dass es an der Zeit ist, ihre Prioritäten neu zu setzen.

„Dieses Versäumnis möchte ich bei meinem Enkel vermeiden“, sagte sie. Ihre Familie und ihre Liebsten sollen nun den Platz einnehmen, den die Karriere viele Jahre lang beansprucht hat. „Und deswegen gibt es für mich da gar kein Zurück!“, stellt Michelle klar.

Ein letztes Highlight: Abschiedstour 2026

Bevor sie sich vollständig aus dem öffentlichen Leben zurückzieht, wird Michelle ihren Fans noch ein letztes großes Highlight bieten: 2026 geht sie auf eine Abschiedstournee. Ein feierlicher Abschluss, bei dem sie ihre Musik noch einmal mit ihren Fans teilen möchte.

„Es ist ein bewusster Abschluss“, sagte Michelle, „ich möchte mich bei meinen Fans für all die Jahre bedanken und mit ihnen diesen letzten Schritt gehen, bevor ich mich ganz meiner Familie widme.“ Die Tour soll für die Sängerin nicht nur ein Abschluss, sondern auch ein Dankeschön an ihre treuen Anhängerinnen und Anhänger sein.