Schumacher: SO reagierte sein Vater auf das Coming-out

Der ehemalige Rennfahrer erinnert sich in einem Interview daran, wie sein Vater reagiert hat, als er seine Homosexualität outete.

Seit Ralf Schumacher (48) im Jahr 2024 erstmals öffentlich über seine Beziehung zu Partner Étienne Bousquet-Cassagne sprach, gehört Verstecken für ihn der Vergangenheit an. Der ehemalige Formel-1-Pilot lebt offen homosexuell – und zeigt sich seither immer wieder verliebt an der Seite seines Partners. Die Reaktionen? Überwiegend positiv. Fans, Freunde und Weggefährten begrüßten den Schritt mit Respekt und viel Zuspruch.

Doch wie reagierte eigentlich sein engstes Umfeld – vor allem sein Vater, Rolf Schumacher (79)? Im Gespräch mit RTL erinnert sich Ralf zurück an den Moment, als er seinem Vater die Wahrheit sagte. Und der nahm es ganz gelassen.

Moderne Familie

„Zwei Männer – kann ich mir vorstellen. Gleiche Interessen, gleiche Richtung, wahrscheinlich weniger Streit, weil man über viele Dinge gar nicht diskutieren muss“, habe sein Vater damals trocken kommentiert. Für Ralf keine Überraschung: „Mein Vater war immer schon sehr modern und offen“, betont er.

Rolf Schumacher selbst stellte im selben Interview klar: „Ich finde, jeder soll so leben, wie er möchte. Und ich find das auch gut so!“ Dass sich Vater und Sohn in dieser Frage so einig sind, sorgt auch bei den Fans für Rührung. Und Ralf? Der genießt es sichtlich, endlich er selbst sein zu können. Auf Instagram zeigen sich er und Étienne regelmäßig verliebt – mal mit einem Kussfoto, mal mit innigen Urlaubsbildern.

Ralf Schumacher feierte gerade erst seinen 50er gemeinsam mit seinem Partner Étienne und den Geissens an der Côte d'Azur © Instagram

„Ich bin sehr glücklich“, sagte Ralf kürzlich in einem weiteren Interview, als er über seine Beziehung sprach. Für ihn sei die Partnerschaft ein echter Gewinn – nicht nur privat, sondern auch emotional: „Es tut einfach gut, sich nicht mehr verstecken zu müssen.“