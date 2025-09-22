Wiesn-Hangover: Heidi Klum schläft nach Partymarathon bei jeder Gelegenheit

Die Model-Mama feierte knapp eine Woche durchgehend in München. Im Hofbräuhaus lud sie zum HeidiFest, dann machte sie die Wiesn unsicher. Der Partymarathon hat Spuren hinterlassen.

Heidi Klum (52) beweist einmal mehr: Sie ist nicht nur Supermodel, Unternehmerin und Familienmensch – sondern auch eine echte Partyqueen! Die vergangenen Tage glichen einem echten Partymarathon, und Heidi nahm dabei keine Pause. Ob beim glamourösen „HeidiFest“ im Münchner Hofbräuhaus, beim ersten Besuch auf dem Oktoberfest oder beim GNTM-Shooting – die 52-Jährige zeigte sich in absoluter Höchstform.

Warm-up fürs HeidiFest

Bereits am Dienstag heizte Heidi auf Social Media ordentlich vor: Mit Vorfreude und viel Glamour kündigte sie ihr großes „HeidiFest“ an, das am Donnerstag im traditionsreichen Hofbräuhaus in München stattfand – Stars, Promis und gute Laune inklusive. Mit Dirndl, Maß und Musik war der Abend ein voller Erfolg – doch das war für Heidi nur der Anfang.

Wiesn-Debüt mit der ganzen Familie

Erstmalig stattete Heidi Klum dem weltberühmten Oktoberfest einen Besuch ab – und das mit ganzem Einsatz! Gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz, Tochter Leni und Schwager Bill Kaulitz tauchte sie ins bunte Treiben auf der Theresienwiese ein. Auf Instagram gewährte sie zahlreiche Einblicke in die ausgelassene Stimmung: Lachen, Tanzen, Anstoßen – die Klum-Kaulitz-Familie feierte ausgelassen und zeigte dabei ihre gewohnt extravagante Seite.

Von der Wiesn direkt ans GNTM-Set – mit Hangover

Doch wer denkt, nach so viel Party stünde ein langer Spa-Urlaub auf dem Programm, kennt Heidi Klum schlecht. Schon am nächsten Tag stand sie wieder vor der Kamera – diesmal für „Germany’s Next Topmodel“. Und obwohl der Kopf noch ein wenig vom Feiern dröhnte, ließ sich Heidi nicht unterkriegen. Ganz im Gegenteil: Mit Humor und Ehrlichkeit teilte sie ein Foto auf Instagram, auf dem sie erschöpft, aber stilvoll auf einem Heuballen ein Nickerchen macht. Dazu der ehrliche Kommentar:

„Shooting nach der Wiesn ist nicht so einfach.“

Ob im Auto, auf einer Couch oder eben auf Stroh – Heidi nutzte jede Gelegenheit für eine kleine Verschnaufpause. Ein echter Profi eben, der weiß, wie man sich trotz Party und Promi-Leben immer wieder neu auflädt.