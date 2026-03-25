Wirbel um Konzert-Absage: Jetzt spricht Dieter Bohlen!

Plötzlich sind seine Shows verschwunden – und ganz Litauen diskutiert. Doch jetzt meldet sich Dieter Bohlen selbst zu Wort und sorgt für eine völlig neue Wendung.

Riesen-Aufregung um Dieter Bohlen: Zwei geplante Auftritte in Litauen sind auf einmal nicht mehr in Ticketportalen zu finden. Auch Veranstalter bestätigten, dass die Shows nicht stattfinden werden.

Geplant waren Konzerte im November – unter anderem in großen Arenen in Klaipėda und Kaunas. Doch der Verkauf wurde gestoppt, die Events verschwanden komplett. Offiziell gibt es keinen Grund für das Aus. Doch schnell machten Gerüchte die Runde: Medien brachten mögliche Aussagen Bohlens über Russland mit den abgesagten Shows in Verbindung.

© instagram/dieterbohlen

In Litauen wird derzeit ohnehin darüber diskutiert, Künstler mit Russland-Bezug stärker einzuschränken – das heizte die Spekulationen zusätzlich an.

Bohlen platzt der Kragen

Doch jetzt kontert der Pop-Titan selbst – und das deutlich. In einer Instagram-Botschaft stellt Bohlen klar: Er habe nie einen Vertrag unterschrieben – und damit habe es die Konzerte überhaupt nie gegeben.

Sinngemäß erklärt er: Wenn es keine Verträge gibt, kann auch nichts abgesagt werden. Die Berichte machen ihn wütend, sogar ein Anwalt wurde bereits eingeschaltet.

Klarstellung mit Ansage

Für Bohlen ist die Sache eindeutig: Die angeblichen Absagen seien schlicht falsch dargestellt worden. Damit dreht sich der ganze Wirbel plötzlich komplett – aus einem Konzert-Skandal wird ein Medien-Streit.