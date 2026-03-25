Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 25.03.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Einfach Ihren Kopf durchzusetzen, wäre heute strategisch ungeschickt.

Einfach Ihren Kopf durchzusetzen, wäre heute strategisch ungeschickt. Beruf: Drängen Sie nicht mit Ihren Ideen, hören Sie auf vernünftige Einwände!

Drängen Sie nicht mit Ihren Ideen, hören Sie auf vernünftige Einwände! Fitness:Nachdenkpause einlegen! Vernünftiger planen und weniger vornehmen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Wer heute gut zu unterhalten weiß, kann weitere Pluspunkte sammeln.

Wer heute gut zu unterhalten weiß, kann weitere Pluspunkte sammeln. Beruf: Seien Sie gesprächsbereit und aufgeschlossen für neue Anregungen!

Seien Sie gesprächsbereit und aufgeschlossen für neue Anregungen! Fitness:Mental sind Sie wieder top. Aber beweglicher und auch sportlicher!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Differenzen lassen sich nur mit Fingerspitzengefühl und Geduld lösen.

Differenzen lassen sich nur mit Fingerspitzengefühl und Geduld lösen. Beruf: Lassen Sie Ihren Ehrgeiz los, um Pläne und Vorhaben zu vereinfachen.

Lassen Sie Ihren Ehrgeiz los, um Pläne und Vorhaben zu vereinfachen. Fitness: Wer cooler und nüchtern denkt, hat seine Nerven viel besser im Griff.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Es muss auch mal Klartext geredet werden, ohne gleich zu streiten.

Es muss auch mal Klartext geredet werden, ohne gleich zu streiten. Beruf: Sie sollten erst mal genau zuhören, bevor Sie sich ein Urteil bilden!

Sie sollten erst mal genau zuhören, bevor Sie sich ein Urteil bilden! Fitness:Schützen Sie Ihre Atemwege besser, die sind heute sehr empfindlich!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Überlegen Sie sich gut, was Sie versprechen! Reden Sie lieber weniger!

Überlegen Sie sich gut, was Sie versprechen! Reden Sie lieber weniger! Beruf: Es wäre klug, realistischer zu planen und kleinere Brötchen zu backen.

Es wäre klug, realistischer zu planen und kleinere Brötchen zu backen. Fitness:Eine Nachdenkpause einzulegen wäre gut. Aber in Bewegung bleiben!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Es könnte nochmals kritisch werden. Bleiben Sie möglichst gelassen!

Es könnte nochmals kritisch werden. Bleiben Sie möglichst gelassen! Beruf: Bleiben Sie mit Ihren Ideen geduldig am Ball! Streit lohnt sich nicht.

Bleiben Sie mit Ihren Ideen geduldig am Ball! Streit lohnt sich nicht. Fitness:Atmen Sie öfter kräftig durch, um Ihre Nerven im Zaum zu halten!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Es kann Missverständnisse geben. Klären Sie daher alles viel genauer!

Es kann Missverständnisse geben. Klären Sie daher alles viel genauer! Beruf: Differenzen stören das Arbeitsklima. Lenken Sie also diplomatisch ein!

Differenzen stören das Arbeitsklima. Lenken Sie also diplomatisch ein! Fitness:Wenn Sie zu viel wollen, könnten Sie sich einigen Frust einhandeln.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Wieder zu viel Unruhe? Reagieren Sie liebevoll nicht rechthaberisch!

Wieder zu viel Unruhe? Reagieren Sie liebevoll nicht rechthaberisch! Beruf: Kommunikativ und kooperativ, nur so kann sich Vernunft durchsetzen.

Kommunikativ und kooperativ, nur so kann sich Vernunft durchsetzen. Fitness:Einen Plan B zu haben, ist sinnvoll. Mehr Bewegung wäre auch wichtig.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Gespräche brauchen Ruhe und Zeit, um Missverständnisse zu vermeiden!

Gespräche brauchen Ruhe und Zeit, um Missverständnisse zu vermeiden! Beruf: Keine schnellen Entscheidungen! Halten Sie inne und denken Sie nach!

Keine schnellen Entscheidungen! Halten Sie inne und denken Sie nach! Fitness:Die Unruhe bezähmen! Ihr Nerven könnten Ihnen einen Streich spielen.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Sagen Sie, was Sie denken und fühlen! So verbessern Sie Ihre Chancen.

Sagen Sie, was Sie denken und fühlen! So verbessern Sie Ihre Chancen. Beruf: Sorgen Sie bei Differenzen diplomatisch und verständnisvoll für Ruhe!

Sorgen Sie bei Differenzen diplomatisch und verständnisvoll für Ruhe! Fitness:Kühler Kopf ist heute besonders wichtig, um Turbulenzen zu vermeiden.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Man fühlt sich zu Ihnen hingezogen, gehen Sie aber überlegt damit um!

Man fühlt sich zu Ihnen hingezogen, gehen Sie aber überlegt damit um! Beruf: Pragmatische und wirtschaftliche Überlegungen sollten Vorrang haben.

Pragmatische und wirtschaftliche Überlegungen sollten Vorrang haben. Fitness:Gehen Sie eine Runde spazieren und denken Sie mal in aller Ruhe nach!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Abwarten und Tee trinken! Aufgeheizte Stimmung legt sich bald wieder.

Abwarten und Tee trinken! Aufgeheizte Stimmung legt sich bald wieder. Beruf: Gelassen und geduldig bleiben, auch wenn heute alles etwas konfus ist.

Gelassen und geduldig bleiben, auch wenn heute alles etwas konfus ist. Fitness:Unruhiger, hektischer Tag. Gönnen Sie Ihren Nerven mehr Ruhephasen!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.