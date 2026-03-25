Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 25.03.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.
Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.
Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers
Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.
- Liebe:Einfach Ihren Kopf durchzusetzen, wäre heute strategisch ungeschickt.
- Beruf:Drängen Sie nicht mit Ihren Ideen, hören Sie auf vernünftige Einwände!
- Fitness:Nachdenkpause einlegen! Vernünftiger planen und weniger vornehmen!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.
- Liebe:Wer heute gut zu unterhalten weiß, kann weitere Pluspunkte sammeln.
- Beruf:Seien Sie gesprächsbereit und aufgeschlossen für neue Anregungen!
- Fitness:Mental sind Sie wieder top. Aber beweglicher und auch sportlicher!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.
- Liebe:Differenzen lassen sich nur mit Fingerspitzengefühl und Geduld lösen.
- Beruf:Lassen Sie Ihren Ehrgeiz los, um Pläne und Vorhaben zu vereinfachen.
- Fitness: Wer cooler und nüchtern denkt, hat seine Nerven viel besser im Griff.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.
- Liebe:Es muss auch mal Klartext geredet werden, ohne gleich zu streiten.
- Beruf:Sie sollten erst mal genau zuhören, bevor Sie sich ein Urteil bilden!
- Fitness:Schützen Sie Ihre Atemwege besser, die sind heute sehr empfindlich!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.
- Liebe:Überlegen Sie sich gut, was Sie versprechen! Reden Sie lieber weniger!
- Beruf:Es wäre klug, realistischer zu planen und kleinere Brötchen zu backen.
- Fitness:Eine Nachdenkpause einzulegen wäre gut. Aber in Bewegung bleiben!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.
- Liebe:Es könnte nochmals kritisch werden. Bleiben Sie möglichst gelassen!
- Beruf:Bleiben Sie mit Ihren Ideen geduldig am Ball! Streit lohnt sich nicht.
- Fitness:Atmen Sie öfter kräftig durch, um Ihre Nerven im Zaum zu halten!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.
- Liebe:Es kann Missverständnisse geben. Klären Sie daher alles viel genauer!
- Beruf:Differenzen stören das Arbeitsklima. Lenken Sie also diplomatisch ein!
- Fitness:Wenn Sie zu viel wollen, könnten Sie sich einigen Frust einhandeln.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.
- Liebe:Wieder zu viel Unruhe? Reagieren Sie liebevoll nicht rechthaberisch!
- Beruf:Kommunikativ und kooperativ, nur so kann sich Vernunft durchsetzen.
- Fitness:Einen Plan B zu haben, ist sinnvoll. Mehr Bewegung wäre auch wichtig.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.
- Liebe:Gespräche brauchen Ruhe und Zeit, um Missverständnisse zu vermeiden!
- Beruf:Keine schnellen Entscheidungen! Halten Sie inne und denken Sie nach!
- Fitness:Die Unruhe bezähmen! Ihr Nerven könnten Ihnen einen Streich spielen.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.
- Liebe:Sagen Sie, was Sie denken und fühlen! So verbessern Sie Ihre Chancen.
- Beruf:Sorgen Sie bei Differenzen diplomatisch und verständnisvoll für Ruhe!
- Fitness:Kühler Kopf ist heute besonders wichtig, um Turbulenzen zu vermeiden.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.
- Liebe:Man fühlt sich zu Ihnen hingezogen, gehen Sie aber überlegt damit um!
- Beruf:Pragmatische und wirtschaftliche Überlegungen sollten Vorrang haben.
- Fitness:Gehen Sie eine Runde spazieren und denken Sie mal in aller Ruhe nach!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.
- Liebe:Abwarten und Tee trinken! Aufgeheizte Stimmung legt sich bald wieder.
- Beruf:Gelassen und geduldig bleiben, auch wenn heute alles etwas konfus ist.
- Fitness:Unruhiger, hektischer Tag. Gönnen Sie Ihren Nerven mehr Ruhephasen!
Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.