Michelin-Glanz & Stars: So köstlich feierte Wien den „Gran Ballo“-Auftakt

Ein Hauch von Rom am Wiener Parkett: Das Team des „Gran Ballo Italiano“ lud zum Pre-Event in die Trattoria Martinelli und stimmte die versammelte Promis bei Michelin-Kulinarik glanzvoll auf den ersten italienischen Ball der Stadt ein.

Wien bewies am Dienstagabend einmal mehr, dass die Achse zwischen der Wiener Ringstraße und Rom glüht. Im Innenhof der Trattoria Martinelli lud das Organisationsteam rund um Valeria Foglar-Deinhardstein, Lidia Campanale, Mauro Maloberti und Luigi Barbaro jun. zur „Serata di Anteprima“. Es war nicht bloß ein Pre-Event, sondern eine Liebeserklärung an die italienische Lebensart, die bereits jetzt die Vorfreude auf den ersten großen italienischen Ball der Stadt in die Höhe schraubte.

Christian und Ekaterina Mucha © Tischler

Ein Stelldichein der Extraklasse

Wenn die Familie Barbaro ruft, lässt sich die heimische Prominenz nicht zweimal bitten. Das Palais Harrach wurde zum Treffpunkt für VIPs wie Sängerin Beatrice Turin, das Verleger-Paar Christian und Ekaterina Mucha, Star-Geiger Yuri Revich und Schauspiel-Star Julia Stemberger sowie Designerin Constanze Kurz und ESC-Zweitplatzierter Cesar Sampson

Beatrice Turin und Yury Revich © Tischler

Die politische und diplomatische Note des Abends unterstrichen der italienische Botschafter Giovanni Pugliese.

Kulinarik auf Michelin-Niveau

Constanze Kurz © Tischler

Dass die „Serata“ auch ein Fest für den Gaumen war, versteht sich bei den Gastgebern von selbst. Die Familie Barbaro verwöhnte ihre Gäste mit einem Michelin-inspirierten Aperitivo, der die Messlatte für Ball-Catering in Wien neu definierte. Zwischen feinsten italienischen Köstlichkeiten und edlen Tropfen des Weinguts von Katharina Baumgartner wurden auch wirtschaftliche Kontakte geknüpft – beobachtet von TV-Persönlichkeiten wie Investor Heinrich Prokop, Trend-Scout Markus Kuntke und der virtuosen Pianistin Donka Angatscheva.