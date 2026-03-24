Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Luigi Barbaro mit Julia Stemberger und Luigi Barbaro Jr.
© Tischler

VIP-Ansturm

Michelin-Glanz & Stars: So köstlich feierte Wien den „Gran Ballo“-Auftakt

24.03.26, 18:45
Teilen

Ein Hauch von Rom am Wiener Parkett: Das Team des „Gran Ballo Italiano“ lud zum Pre-Event in die Trattoria Martinelli und stimmte die versammelte Promis bei Michelin-Kulinarik glanzvoll auf den ersten italienischen Ball der Stadt ein. 

Wien bewies am Dienstagabend einmal mehr, dass die Achse zwischen der Wiener Ringstraße und Rom glüht. Im Innenhof der Trattoria Martinelli lud das Organisationsteam rund um Valeria Foglar-Deinhardstein, Lidia Campanale, Mauro Maloberti und Luigi Barbaro jun. zur „Serata di Anteprima“. Es war nicht bloß ein Pre-Event, sondern eine Liebeserklärung an die italienische Lebensart, die bereits jetzt die Vorfreude auf den ersten großen italienischen Ball der Stadt in die Höhe schraubte.

Christian und Ekaterina Mucha

Christian und Ekaterina Mucha

© Tischler

Ein Stelldichein der Extraklasse

Wenn die Familie Barbaro ruft, lässt sich die heimische Prominenz nicht zweimal bitten. Das Palais Harrach wurde zum Treffpunkt für VIPs wie Sängerin Beatrice Turin, das Verleger-Paar Christian und Ekaterina Mucha, Star-Geiger Yuri Revich und Schauspiel-Star Julia Stemberger sowie Designerin Constanze Kurz und ESC-Zweitplatzierter Cesar Sampson

Beatrice Turin und Yury Revich

Beatrice Turin und Yury Revich

© Tischler

Die politische und diplomatische Note des Abends unterstrichen der italienische Botschafter Giovanni Pugliese.

Kulinarik auf Michelin-Niveau

Constanze Kurz

Constanze Kurz

© Tischler

Dass die „Serata“ auch ein Fest für den Gaumen war, versteht sich bei den Gastgebern von selbst. Die Familie Barbaro verwöhnte ihre Gäste mit einem Michelin-inspirierten Aperitivo, der die Messlatte für Ball-Catering in Wien neu definierte. Zwischen feinsten italienischen Köstlichkeiten und edlen Tropfen des Weinguts von Katharina Baumgartner wurden auch wirtschaftliche Kontakte geknüpft – beobachtet von TV-Persönlichkeiten wie Investor Heinrich Prokop, Trend-Scout Markus Kuntke und der virtuosen Pianistin Donka Angatscheva.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen