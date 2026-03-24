Vorsicht: Warum Sie Ihre Gartenmöbel jetzt noch nicht rausstellen sollten

Der Frühling hat offiziell begonnen und die Versuchung ist riesig, den Balkon oder die Terrasse sofort wieder in ein Freiluft-Wohnzimmer zu verwandeln. Doch Vorsicht: Wer seine Gartenmöbel jetzt schon unbedacht nach draußen stellt, tappt in eine gefährliche Falle.

Gartenmöbel sind die perfekte Erweiterung unseres Wohnraums. Ob gemütlicher Nachmittagskaffee auf dem Balkon, Grillen auf der Terrasse oder Entspannen im Garten: Sie stehen für Geselligkeit und Lebensfreude. Der Gedanke, sich endlich wieder die warme Frühlingssonne ins Gesicht scheinen zu lassen, rückt in greifbare Nähe. Doch so verlockend es auch ist, die Lounge, den Tisch und die Stühle aus dem Winterschlaf zu holen: Der richtige Zeitpunkt ist entscheidend.

Material-Check: Wer darf raus, wer muss warten?

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Wer zu früh startet, riskiert bleibende Schäden an seinem Outdoor-Equipment. Besonders diese Woche zeigt sich das Wetter von seiner ungemütlichen Seite: Es wird wieder kühler und nasser und nicht jedes Material verzeiht die Launen des Frühlings:

Holz

Holz strahlt Wärme aus und wirkt wunderbar authentisch. Aber Achtung: Besonders unbehandeltes Naturholz ist extrem witterungsempfindlich und nimmt feuchtkaltes Wetter schnell übel.

Aluminium

Der moderne Spitzenreiter! Mit seinen klaren Linien passt es perfekt zum zeitgenössischen Stil. Alu ist leicht, extrem widerstandsfähig und eine exzellente Wahl. Unter einer Überdachung kann dieses hochwertige Material sogar das ganze Jahr draußen bleiben.

Weitere robuste Alternativen

Auch Gartenmöbel aus geflochtenem Harz (Polyrattan), Metall, Kunststoff sowie speziell behandelte Teak- oder Akazienhölzer sind hart im Nehmen und dürfen früher an die frische Luft.

Darum ist jetzt noch der falsche Zeitpunkt

Wann fällt also der Startschuss für die Freiluft-Saison? Die Temperaturen dürfen nachts absolut nicht mehr unter den Gefrierpunkt rutschen. Zudem sollte die Windstärke deutlich unter 50 km/h liegen, damit Ihre stylischen Sessel nicht zum gefährlichen Flugobjekt werden. Ein kurzer Blick auf die Wetter-App für die kommende Woche ist also Pflicht.

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Auch wenn der Frühling dann bald richtig in Schwung kommt: Das Wetter im April und Mai bleibt oft unberechenbar. Eine wetterfeste Schutzhülle ist daher ein absolutes Muss für jede Terrasse! Denn selbst im Hochsommer kann ein spontaner tropischer Regenguss die Stimmung, und vor allem die Polster, trüben. Verstauen Sie Ihre gemütlichen Sitzauflagen und Kissen deshalb immer in einer passenden, wasserdichten Auflagenbox. So bleiben sie trocken, riechen duftig frisch und sind jederzeit einsatzbereit für Ihr nächstes Sonnenbad.