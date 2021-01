Statt Pritschen im australischen Busch wartet auf die 12 Kandidaten bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" ein Tiny House in Köln - inklusive Plumps-Klo

Privatsphäre wird bei "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" klein geschrieben. Denn die Teilnehmer müssen sich ein Tiny House mit nur 18 Gradratmetern teilen.

Für die Architekten der IBES-Show war es gar nicht so leicht, die notwendigen Dinge auf so kleinem Raum unterzubringen - doch das Tiny House beinhaltet alles, was ein Star zum Überleben braucht. Das Plumpsklo und die Fassdusche sind allerdings nicht vom Wohnraum abgetrennt, die Bewohner müssen ihr Geschäft also mitten im Raum verrichten. Genächtigt wird in einem Mini-Bett, das sich zwei Personen teilen müssen, und in einer Hängematte.

Auf Luxus-Artikel müssen die Bewohner wie jedes Jahr verzichten. Ob wie auch im australischen Dschungel nur Reis und Bohnen auf den Tisch kommen, ist noch nicht bekannt.

Weiterlesen: Countdown für das Dschungelcamp