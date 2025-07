Aimee Osbourne: DAS ist Ozzys schöne, geheime Tochter

Vor zehn Tagen war er noch bei der Comic Con Der Black-Sabbath-Frontmann Ozzy Osbourne ist im Alter von 76 Jahren am Dienstag verstorben. Sein letzter Auftritt in der Öffentlichkeit war nicht sein Abschiedskonzert im Villa-Park am 5. Juli 2025, sondern am 12. Juli bei der Comic-Con Midlands in Birmingham.