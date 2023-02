''Der mit dem Wolf tanzt''-Star wegen sexuellem Missbrauch verhaftet

Der ehemalige Schauspieler Nathan Lee Chasing His Horse steht er im Verdacht, mehrere Mädchen sexuell missbraucht zu haben, sein jüngstes Opfer war erst 13 Jahre alt.

USA. ''Der mit dem Wolf tanzt''-Schauspieler Nathan Lee Chasing His Horse (46) wurde laut Medienberichten zufolge am Dienstag nach einer Razzia in seinem Haus verhaftet. Chasing His Horse (dt. Er jagt sein Pferd) soll eine Sekte namens "The Circle" (dt. Der Kreis) angeführt haben, die des Menschenhandels und des Kindesmissbrauchs beschuldigt wird.

Der 46-Jährige steht im Verdacht sich an mindestens sechs minderjährigen Opfern vergangen zu haben – das jüngste Mädchen soll erst 13 Jahre alt sein. Auch Treffen anderer Männer mit den minderjährigen Opfern soll er organisiert haben.

Ermittlungsunterlagen

In den Ermittlungsunterlagen, die der Nachrichtenagentur "AP" vorliegen, steht unter anderem: "Nathan Lee Chasing His Horse nutzte spirituelle Traditionen und ihr Glaubenssystem als Werkzeug, um junge Mädchen bei zahlreichen Gelegenheiten sexuell zu missbrauchen."

Nathan Chasing Horse hielt sich neben den USA auch in Kanada auf. Schon 2015 wurde er aus dem US-Bundesstaat Montana verbannt, nachdem er des Menschenhandels bezichtigt wurde.

Nathan Lee Chasing His Horse als "Lächelt viel" im Kult-Western "Der mit dem Wolf tanzt"

Seitdem lebt der Ex-Schauspieler in Nevada. In Las Vegas wurde er jetzt verhaftet, fünf Frauen sollen in dem Haus des selbst ernannten Gurus gewohnt haben.

Nathan Lee Chasing His Horse wurde mit der Rolle des "Lächelt viel" vom Stamm der Sioux in Kevin Costners Western aus dem Jahr 1990 "Der mit dem Wolf tanzt" bekannt.