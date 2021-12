Gabalier: Verliebt in Ex-Kurz-Mitarbeiterin?

Chartstürmer Andreas Gabalier soll mit Lisa Wieser zusammen sein. Ist das nur ein Gerücht oder steckt da doch mehr dahinter.

Liebesgerücht. In Graz und speziell im Umfeld von Andreas Gabalier pfeifen es die Spatzen schon seit einiger Zeit von den Dächern. Der Volks-Rock’n’Roller soll wieder vergeben sein. Zwei Jahre nach der Trennung soll der Sänger wieder eine Freundin haben – und die ist keine Unbekannte. Die ehemalige Büroleiterin von Ex-Kanzler Sebastian Kurz, Lisa Wieser, soll sein Herz erobert haben.

Wieser, die wie Gabalier aus Graz kommt, ist seit mehreren Monaten geschieden und wäre somit frei für eine neue Liebe.

Gemeinsam. So soll das Paar bereits des Öfteren in Graz und Umgebung gemeinsam gesichtet worden sein. Fotos wurden dabei aber peinlichst vermieden. Wieser löschte erst kürzlich auch alle Instagram-Postings und stellte ihren Account auf „privat“ um. Rund um die Weihnachtstage wurden Gabalier und Wieser aber gemeinsam in der Grazer Bar Die Glocke gesichtet und fotografiert.

Pikantes Detail: Wieser soll mit Gabaliers Ex-Freundin Silvia Schneider bestens befreundet sein.