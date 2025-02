Heidi Klum feiert romantischen Hochzeitstag in Las Vegas

Ihre Liebe scheint auch nach sechs Jahren Ehe ungebrochen: Heidi Klum (50) und Tom Kaulitz (34) feiern ihren Hochzeitstag – und zeigen sich dabei verliebter denn je. Mit einem romantischen Kurztrip nach Las Vegas zelebrierte das Traumpaar seine Liebe und ließ die Fans auf Instagram daran teilhaben.

Zum besonderen Anlass teilte Heidi Klum intime Schnappschüsse aus dem Bett. Unverfälscht und ungeschminkt kuschelt sie mit ihrem Ehemann und strahlt vor Glück. Dazu schrieb sie: „Danke, Universum, dass du Tom in mein Leben gebracht hast.“ Worte, die zeigen, wie tief ihre Verbindung ist. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2019 auf einer Luxusjacht vor Capri wirken Heidi und Tom so unbeschwert und glücklich wie am ersten Tag. Während frühere Beziehungen der "Germany’s Next Topmodel"-Chefin oft in der Öffentlichkeit diskutiert wurden, scheint sie mit dem Tokio-Hotel-Gitarristen endlich angekommen zu sein.

Hochzeitsnacht in Las Vegas: Luxus, Casino und Cocktails

Um ihr Eheglück zu feiern, gönnte sich das Paar eine romantische Nacht im berühmten Wynn Hotel in Las Vegas. Gemeinsam schlenderten sie durch das Casino, spielten an Spielautomaten und genossen die glitzernde Atmosphäre der Glücksspielmetropole. Am Abend zeigte sich Heidi in einem schwarzen, hautengen Glitzerkleid – elegant und verführerisch für ihren Tom. Mit einem Cocktail in der Hand zog es die beiden ins angesagte Delilah-Restaurant, das als Treffpunkt der Hollywood-Stars gilt. Dort gönnten sie sich ein luxuriöses Dinner: Burger für rund 35 Euro oder edlen Gletscher-Wolfsbarsch für 57 Dollar.

Auf einem Instagram-Video ist zu sehen, wie Tom liebevoll seine Hand auf Heidis Oberschenkel legt, während die beiden die nostalgische Bar-Atmosphäre genießen. Kein Zweifel: Dieses Paar ist immer noch schwer verliebt! Auch Toms Zwillingsbruder Bill Kaulitz (35) freute sich über das Glück des Paares und likte das romantische Video. Doch steckte er auch hinter einem mysteriösen Blumengruß? Heidi zeigte auf Instagram einen üppigen Strauß weißer Rosen mit einer deutschen Nachricht: „Alles Liebe zum Hochzeitstag! Ich liebe euch und eure Liebe.“

Vom ersten Treffen bis heute: Eine Liebe für die Ewigkeit?

Kennengelernt haben sich Heidi und Tom im Februar 2018 auf einer Party des Designers Michael Michalsky (58). Schon einen Monat später machte Heidi ihre Liebe öffentlich – mit einem innigen Knutschfoto auf Instagram. Heute, sechs Jahre später, wirken sie noch genauso glücklich und vertraut wie damals. Ihre Hochzeit war eine Märchenzeremonie, ihre Ehe ein Paradebeispiel für beständige Liebe in der Glamourwelt. Und wenn man Heidi Klum so strahlen sieht, scheint eines sicher: Diese Liebe hält noch viele weitere Jahre!