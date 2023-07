Robbie Williams: Psycho-Beichte aus Kärnten

Kein Konzert wegen Unwetter, aber wirres Video: Robbie filmte sich im Bett am Wörthersee.

Austro-Show. „Ich bin am Boden zerstört, diese Neuigkeiten mitzuteilen!“ Die wegen Unwetter erfolgte Absage seines für heute geplanten Konzert vor der Burg Hochosterwitz hat Robbie Williams auf Instagram nur kurz kommentiert. Deutlich mehr Zeit nahm er sich für eine bei uns in Kärnten gefilmte schräge Psychobeichte!

Wunden. Mit wirren Sätzen wie „Als ich meiner Würde beraubt wurde, war ich überrascht, wie wenig ich sie brauchte“, „Mein Idealziel ist, dass die Leute sich Sorgen um mich machen“ oder „ Es gibt Wunden. Unvermeidliche Wunden. Nicht jeder Tag kann voller Wunder sein. Manche sind einfach nur ok. Und das ist großartig,“ meldet er sich mit nacktem Oberkörper unter einer Bettdecke.

© Schloss Seefels

Muster. Diese kurzen, leicht irritierenden Videos wurde übrigens beim Wörthersee auf genommen. Der Zimmerhintergrund, die bunt gemustere Panele hinter dem Bett hat es verraten. Robbie nächtig wieder im Schloss Seefels nahe Pörtschach. Und zwar in der „Park Suite Superior“. Ein 55 m² Zimmer mit Balkon zur Seeseite, stilvollen Möbelstücken der Wiener Werkstätten Wittmann und Kingsize-Bett (200 x 200 cm) der Pariser Betten-Manufaktur Tréca. Das alles für 740 Euro die Nacht. Nut auf Kuscheln muss er verzichten: Gattin Ayda schipeprt ja gerade mit einer Freundesrunde vor der Côte d’Azur rum.

Privat-Konzert. Robbie war übrigens wieder mehrere Tage in Kärnten: wie das Internetportal „5 Minuten“ berichtete, sang er ja bereits am Mittwoch ja seinem alten Freund Gaston Glock ein Ständchen zum 94. Geburtstag. Gattin Ayda urlaubt gerade mit einer Freundesrunde am Meer.