"Killing Me Softly": Soul-Ikone im Alter von 88 Jahre verstorben

Die Musikwelt trauert um eine wahre Ikone: Roberta Flack, die mit Songs wie "Killing Me Softly With His Song" weltberühmt wurde, ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Wie ihr Sprecher am Montag, den 24. Februar, bekannt gab, starb die Sängerin friedlich im Kreise ihrer Familie.

Mit ihrer einzigartigen Stimme und einer unverwechselbaren Mischung aus Soul, R&B, Jazz und Pop prägte Flack über Jahrzehnte hinweg die Musiklandschaft. Geboren 1937 in Black Mountain, North Carolina, wuchs sie in einer musikalischen Familie auf. Ihre Mutter war Organistin in einer Kirchengemeinde und brachte ihr früh klassische und religiöse Musik nahe. Bereits im Alter von neun Jahren begann sie mit dem Klavierspiel, und mit nur 15 Jahren erhielt sie ein Vollstipendium für das renommierte "Howard University Music Program".

Vom Lehramt zur Musikweltkarriere

Roberta Flack 1960 © Getty ×

Ursprünglich wollte Flack Opernsängerin werden, entschied sich aber nach ihrem Studium für eine Laufbahn als Lehrerin in North Carolina. Gleichzeitig trat sie in Nachtclubs auf und kombinierte dabei verschiedene Musikgenres wie Blues, Folk und Motown. Ihr Talent blieb nicht unbemerkt: 1968 erhielt sie ein Engagement im legendären Mr. Henry's Restaurant in Washington D.C., wo sie auf den Soul-Jazz-Pianisten Les McCann traf. Dieser verhalf ihr zu einem Vertrag mit Atlantic Records, woraufhin sie 1969 ihr Debütalbum "First Take" in nur zehn Stunden aufnahm.

Durchbruch mit "The First Time Ever I Saw Your Face“

Ihr großer Durchbruch gelang ihr 1971, als ihre Coverversion des Ewan-MacColl-Klassikers "The First Time Ever I Saw Your Face" im Clint-Eastwood-Film "Play Misty for Me" verwendet wurde. Der Song hielt sich sechs Wochen lang an der Spitze der US-Charts und gewann 1973 den Grammy als "Record of the Year". 1974 wiederholte Flack diesen Erfolg mit "Killing Me Softly With His Song" – sie wurde die erste Künstlerin, die diesen Preis zwei Jahre in Folge gewann, ein Rekord, den später nur noch U2 und Billie Eilish erreichten.

Erfolgreiche Duette mit Donny Hathaway und Peabo Bryson

Neben ihren Solohits wurde Flack für ihre gefühlvollen Duette mit Donny Hathaway bekannt. "Where Is the Love" und "The Closer I Get to You" erreichten die US-Top-5. Nach Hathaways tragischem Tod im Jahr 1979 hatte das Duo posthum noch einen Hit mit "Back Together Again". In den 1980er Jahren landete sie mit Peabo Bryson den UK-Top-2-Hit "Tonight, I Celebrate My Love".

Roberta Flack mit Sammy Davis Jr. © Getty ×

Musikalische Vielseitigkeit und bleibendes Erbe

Flacks Musik war genreübergreifend. Sie arbeitete mit Michael Jackson, tourte mit Miles Davis und interpretierte Songs von Leonard Cohen und Laura Nyro. Sie galt als Vorreiterin des "Quiet Storm", eines gefühlvollen R&B-Subgenres, das später Künstler wie Erykah Badu und D'Angelo inspirierte. 1996 coverten die Fugees ihren "Hit Killing Me Softly", wodurch der Song eine neue Generation von Fans erreichte.

2012 veröffentlichte sie ihr letztes Album Let It Be Roberta, eine Hommage an die Beatles. Trotz gesundheitlicher Rückschläge blieb sie bis ins hohe Alter aktiv. Flack war von 1966 bis 1972 mit dem Jazzmusiker Steve Novosel verheiratet. 2016 erlitt sie einen Schlaganfall, und 2018 musste sie einen Auftritt wegen gesundheitlicher Probleme abbrechen. Ihr musikalisches Erbe bleibt jedoch unvergessen – ihre Songs prägen bis heute die Soul- und R&B-Welt.

Roberta Flack 2022 © Getty ×

Mit Roberta Flack verliert die Welt eine der einflussreichsten Stimmen der Musikgeschichte. Ihr Name bleibt untrennbar mit zeitlosen Klassikern verbunden.