TikTok-Star stirbt überraschend mit 21 Jahren

Die kanadische TikTok-Influnencerin Magha Thakur wurde mit gerade einmal 21 Jahren aus dem Leben gerissen.

Auf der Videoplattform hatte Megha rund 930.000 Follower. Sie starb am frühen Morgen des 24. November. Gegenüber ihrer Fans gab sie sich stets lebensfroh und selbstbewusst, sprach über Themen wie Körperakzeptanz, Selbstliebe und mentale Gesundheit.

Auf Instragram schreiben die Eltern über ihre Tochter: „Megha war eine selbstbewusste und unabhängige junge Frau. Wir werden sie schmerzlich vermissen. Sie liebte ihre Fans und hätte gewollt, dass ihr von ihrem Ableben erfahrt. In dieser Zeit bitten wir euch um Ihren Segen für Megha. Eure Gedanken und Gebete werden sie auf ihrem weiteren Weg begleiten.“

Ganz TikTok trauert um Kämpferin Magha

Magha hatte in der Vergangenheit mit mentalen Problemen zu kämpfen. Er kürzlich erlitt sie einen Herzinfarkt, ausgelöst durch eine Angststörung.

Ihren Fans machte sie in ihren Beiträgen immer wieder Mut: "Ihre Posts haben mir so viel Zuversicht und Licht gebracht, als ich zu kämpfen hatte. Sie war immer ein Engel und innerlich und äußerlich schön. Mein Beileid für euren Verlust und möge sie in Frieden ruhen“, schreibt ein Followerin.