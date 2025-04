Cruise, Johansson und Bono rocken Cannes

Von 13. bis 24. Mai steigen die 78. Internationalen Filmfestspielen von Cannes. Mit großem Star-Rummel und der Premiere von "Mission Impossible 8: The Final Reckoning”. 19 Filme rittern um "Goldene Palme". Österreich ist heuer nicht dabei.

Die Weltpremiere des neuen Tom Cruise Blockbusters „Mission Impossible 8: The Final Reckoning”, Superstars wie Scarlett Johansson ("Eleanor the Great"), Dakota Johnson ("Splitsville") oder U2-Sänger Bono ("Stories of Surrender") und das “Who is Who“ der Regie-Granden im Wettbewerb. Von Wes Anderson ("Der Phönizische Meisterstreich“) über Richard Linklater („Nouvelle Vague“) bis zur Deutschen Mascha Schilinski („Sound of Falling“). Star-Auflauf bei den 78. Internationalen Filmfestspielen von Cannes, bei denen zwischen 13. und 24. Mai gleich 19 Top-Filme um die begehrte Goldene Palme rittern.

2.909 Filme aus 156 Ländern wurden von Festivalchef Thierry Frémaux dafür gesichtet. „Eine absolute Rekordzahl“. Österreichische Beiträge wurden bislang aber noch keine genannt. Könnten jedoch noch nachnominiert werden.

Als Eröffnungsfilm wurde das Debüt "Leave One Day" der französischen Nachwuchsregisseurin Amélie Bonnin auserkoren. Den Juryvorsitz übernimmt Juliette Binoche. Die Ehrenpalme geht an Robert De Niro.

Der größte Fan-Hype wird am 18. Mai erwartet. Da präsentiert Tom Cruise das „Mission Impossible”-Finale “The Final Reckoning”.