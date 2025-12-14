Der Freund ist der neue Wurf der Star-Autorin.

Freida McFadden ist seit einigen Jahren die neue Thriller-Sensation in Amerika. Ihr Buch The Housemaid (mehr dazu rechts in der Box) erschien 2022 und wurde rasch zu einem internationalen Bestseller, verhalf ihr zum Durchbruch als Autorin. Ärztin.

Erschreckend ähnlich wie Femizide

Alle paar Monate bringt die Amerikanerin, die mit ihrer Familie in der Nähe von Boston leben soll und als Ärztin praktiziert, einen neuen Thriller raus. . Zuletzt sind Die Kollegin, Der Lehrer und nun Der Freund – Ist er dein Traumpartner oder dein Killer auf Deutsch erschienen. Der Untertitel, ob es sich um einen Traumpartner oder Killer handelt, weist erschreckende Parallelen zu manch einem Frauenleben auf. Erst diesen Mittwoch sind die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen zu Ende gegangen und die Femizide an Stefanie, sowie der erst jüngst aufgeklärte Fall von Jenni, die seit acht Jahren vermisst wurde, zeigen, dass der gefährlichste Ort für eine Frau oft das eigene Heim oder die eigene Beziehung ist.

Einige Längen

Mord. Der Freund ist zwar ein erfundener Thriller, doch die Themen darin sind real. Stalking, dubiose Gestalten und Gewalt spielen zentrale Rollen in dem Text. Protagonistin Sydney sucht die große Liebe, gerät via Datingportal an einen Kerl, der ein anderer ist, als er vorgibt. Nach dem ersten furchtbaren Date bedrängt er sie, da kommt ein Fremder zur Hilfe. Kurz darauf wird Sydneys Freundin Bonnie grausam ermordet. Hat der seltsame Hausmeister etwas damit zu tun oder Sydneys schreckliches Date? Wie immer ist auch dieser Thriller von McFadden spannend, weist aber auch deutliche Längen auf.

The Housemaid als Verfilmung

Viele Geheimnisse auf beiden Seiten, doch welche sind schlimmer? Als Millie die Stelle einer Haushaltshilfe samt Kindermädchen bei der Familie Winchester in New Jersey antritt, hofft sie, ihre Vergangenheit endlich hinter sich lassen zu können. Geheimnisse. Denn Millie will ein neues Leben beginnen, keiner soll wissen, was früher war. Doch schnell merkt die junge Frau, dass hinter der perfekten Fassade von Ehepaar Nina und Andrew viele seltsame Geheimnisse stecken. Immer wieder unterstellt Nina Millie Dinge, die sie nicht getan hat, sie verhält sich zudem seltsam und ist rasend eifersüchtig, nur weil Andrew nett zu Millie ist. Bald schon spitzt sich die Lage zu...

Hochkarätig

Das ist der Plot von „The Housemaid“, auf Deutsch lautet der Titel: „Wenn sie wüsste“. Jenes Buch, mit dem Thriller-Autorin Freida McFadden der Durchbruch gelang, sie viele Wochen auf den Bestsellerlisten stand. Nun ist das Buch prominent mit Amanda Seyfried als Nina und Sydney Sweeney als Millie verfilmt worden. Schauspieler Brandon Sklenar ist Andrew Winchester und Indiana Elle die verzogene, respektlose Tochter des Ehepaares. Die glamouröse Weltpremiere des Filmes fand am 2.12. in New York statt und der Film ist ab dem 15.1. in den österreichischen Kinos zu sehen.