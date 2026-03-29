Des Katers letzte Reise

Ein Kater wird bald sterben: GUTE NACHT, LIEBER PNYXI

Haustiere sind für uns Spielgefährten, Mitbewohner und manchmal Familienmitglieder: Sie bringen Freude, Liebe und Spaß in unser Leben.

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Siebenjähriger Kater ist krank

Verlust. Doch am Ende jedes Hunde- und Katzenlebens steht der Verlust des geliebten Tieres, wenn es alt oder krank ist. Der politische Berater und Autor Markus Wolschlager hat sich nun dem letzten Lebensabschnitt eines krebskranken Katers gewidmet. Die autofiktionale Geschichte Gute Nacht, lieber Pnyxi beschreibt die letzten Wochen eines siebenjährigen Katers.

Protokoll

Das Buch ist tagebuchartig verfasst, lässt uns Lesende am Geschehen unmittelbar teilhaben. Dieses gestaltet sich als Auf und Ab, wie es bei einer Krankheit der Fall ist. Doch die feinen Zwischentöne, die zärtlichen Momente sind es, die immer bleiben werden. Das Ende ist unabdingbar, doch die verbleibende Zeit kann gut gestaltet werden. Immer wieder schwingen philosophische Fragen mit, wie jene nach Verantwortung. So zum Beispiel: Wie lange kann man ein Tier pflegen, ohne es leiden zu lassen? Was man liebt, das vermisst man, wenn es nicht mehr da ist, das ist indiskutabel. Wolschlager ist hier ein berührendes Buch gelungen, das anhand dieses Katzenlebens auch große Themen menschlichen Lebens verhandelt.