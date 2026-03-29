Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
Wolschlager Pnyxi
© privat

Tagebuchform

Des Katers letzte Reise

Von
29.03.26, 15:30
Teilen

Ein Kater wird bald sterben: GUTE NACHT, LIEBER PNYXI

Haustiere sind für uns Spielgefährten, Mitbewohner und manchmal Familienmitglieder: Sie bringen Freude, Liebe und Spaß in unser Leben.

Mehr zum Thema

Siebenjähriger Kater ist krank

Verlust. Doch am Ende jedes Hunde- und Katzenlebens steht der Verlust des geliebten Tieres, wenn es alt oder krank ist. Der politische Berater und Autor Markus Wolschlager hat sich nun dem letzten Lebensabschnitt eines krebskranken Katers gewidmet. Die autofiktionale Geschichte Gute Nacht, lieber Pnyxi beschreibt die letzten Wochen eines siebenjährigen Katers.

Protokoll

Das Buch ist tagebuchartig verfasst, lässt uns Lesende am Geschehen unmittelbar teilhaben. Dieses gestaltet sich als Auf und Ab, wie es bei einer Krankheit der Fall ist. Doch die feinen Zwischentöne, die zärtlichen Momente sind es, die immer bleiben werden. Das Ende ist unabdingbar, doch die verbleibende Zeit kann gut gestaltet werden. Immer wieder schwingen philosophische Fragen mit, wie jene nach Verantwortung. So zum Beispiel: Wie lange kann man ein Tier pflegen, ohne es leiden zu lassen? Was man liebt, das vermisst man, wenn es nicht mehr da ist, das ist indiskutabel. Wolschlager ist hier ein berührendes Buch gelungen, das anhand dieses Katzenlebens auch große Themen menschlichen Lebens verhandelt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen