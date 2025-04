× 9 Stunden ÖBB! JJ fährt mit dem Zug in Richtung Song Contest Sieg

Heute noch Dancing Stars, ab 4. Mai denn Kurs Richtung ESC. JJ kommt mit der Bahn (!) in die Schweiz, hat die ganze Familie, vom Opa bis zu m Enkerl, dabei und will den Song Contest 2026 i n die Stadthalle holen.

„Ich packe einen Koffer voll guter Laune ein!“ Heute , ab 20.15 Uhr will unser ESC Held JJ mit der TV-Premiere seiner Pop-Oper „Wasted Love“ noch den ORF Ballroom bei Dancing Stars rocken. "Das ist schon oag. meine TV-Premiere, da kommt die ganze Familie zusehen!" Am 4. Mai geht’s dann zum Song Contest nach Basel. Und das nicht mit dem Flugzeug, sondern mit dem Zug! Der ORF hat für JJ ein nämlich ÖBB-Ticket in die Schweiz gebucht. 9 Stunden Fahrt! "Es ist angenehmer und auch umweltfreundlicher, dazu kann ich meinen halben Kleiderschrank mitnehmen," erklärt JJ im oe24-Interview seine lange (An-Reise). "Aber im Zug kann man ja auch schlafen."

© ORF/Thomas Ramstorfer ×

Wasted Love ist der Song, mit dem JJ den ESC in Basel holen will. © Chris Singer ×

Viel Zeit zur Akklimatisation bleibt nicht: bereits am 5. Mai steht in der St. Jakobshalle für JJ die erste Probe an. Da wird er dann auch seine bombastische Show zeigen. „Es wird ein Bühnen-Spektakel. Es wird sehr intim, sehr persönlich. Das Papierschiff aus dem Video ist dabei und auch ein Riesenboot!“ Spannend: für die Inszenierung ist heuer nicht mehr Marvin Dietmann, der Freund von Vorjahrsstarterin Kaleen, sondern der Schweizer Produzent Pele Loriano verantwortlich. Und der hiefte ja im Vorjahr schon Nemo zum Sieg.

© ORF/Günther Pichlkostner ×

Nach der zweiten Probe am 8. Mai ist JJ dann ab 23.05 Uhr auch im ORF zu sehen. Sein Interview bei „Stöckl“ an der Seite von Ingrid Wendl, Christian Kolonovits und Marlene Wöckinger wurde allerdings voraufgezeichnet. Am 11. Mai geht’s bei der offiziellen Eröffnungsfeier beim Basler Rathaus über den „längsten Turquoise Carpet der Welt“.

© ORF ×

Am 14. Mai steigt das Jury Finale. Am 15. Mai geht es beim zweiten Semifinale mit der Glücksstartnummer 6, die 2014 ja für Conchita den Weg zum Sieg ebnete, um alles. Bei 16 Teilnehmern muss JJ in die Top 10. Dafür hat er als Unterstützung gleich die gesamte Familie dabei. „Wir sind zu acht – auch mein Opa fährt mit. Und meine kleine, zweieinhalb Monate alte Nichte.“

© zeidler ×

© zeidler ×

Laut Wettbüros schafft JJ zu 92 Prozent den Finale-Einzug. Also mit ziemlicher Sicherheit. Dort gelten am 17. Mai die Schweden KAJ als große Favoriten: 37 Prozent Siegeschance. Auf Platz 2 mit 15 Prozent folgt schon unser JJ, der „den Schas“( © Andi Knoll) aber unbedingt gewinnen will: „Mein Traum wäre, den Song Contest 2026 wieder in die Stadthalle zu holen. Dafür habe ich auch von Conchita die Erlaubnis bekommen! .