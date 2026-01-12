Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Hoermanseder
© Instagram

Horror

"Absoluter Horror, schmeiße grad die Nerven weg": Hoermanseder völlig verzweifelt

12.01.26, 09:18
Teilen

Unter Tränen erzählt die Designerin, was ihr passiert ist.

Designerin Marina  Hoermanseder  zeigt sich ganz aufgelöst auf Instagram. Unter Tränen erzählt die Mutter von zwei Kindern, was ihr passiert ist.

Mehr zum Thema

Und es ist etwas, das leider schon vielen Menschen vor ihr passiert ist: Bei einem Flug von Berlin nach München gingen ihre Koffer verloren. Darin nicht nur die Ausrüstung, die Hoermanseder für die baldig stattfindende Hermann Maier Star Ski-Challenge braucht. Sondern auch Sachen ihrer Kinder.

Unklar

Zuerst musste die Designerin herausfinden, wann der Koffer eintreffen werde am Flughafen. In einer nächsten Maschine, einige Stunden später. Darum fiel die Entscheidung, mit dem Auto gleich weiter in die Flachau zu fahren. Sie sei schon tagelang im Katastrophenzustand, so Hoermanseder auf Insta. Denn in Berlin haben sie und ihre Familie tagelang keinen Strom gehabt.

Wann kommt Koffer?

Nun das. Noch Stunden später ist unklar, ob und wann sie die Koffer bekommt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden