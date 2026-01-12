Unter Tränen erzählt die Designerin, was ihr passiert ist.

Designerin Marina Hoermanseder zeigt sich ganz aufgelöst auf Instagram. Unter Tränen erzählt die Mutter von zwei Kindern, was ihr passiert ist.

Mehr zum Thema

Und es ist etwas, das leider schon vielen Menschen vor ihr passiert ist: Bei einem Flug von Berlin nach München gingen ihre Koffer verloren. Darin nicht nur die Ausrüstung, die Hoermanseder für die baldig stattfindende Hermann Maier Star Ski-Challenge braucht. Sondern auch Sachen ihrer Kinder.

Unklar

Zuerst musste die Designerin herausfinden, wann der Koffer eintreffen werde am Flughafen. In einer nächsten Maschine, einige Stunden später. Darum fiel die Entscheidung, mit dem Auto gleich weiter in die Flachau zu fahren. Sie sei schon tagelang im Katastrophenzustand, so Hoermanseder auf Insta. Denn in Berlin haben sie und ihre Familie tagelang keinen Strom gehabt.

Wann kommt Koffer?

Nun das. Noch Stunden später ist unklar, ob und wann sie die Koffer bekommt.