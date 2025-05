Der atemberaubende ESC-Final-Auftritt von JJ im VIDEO

JJ hat mit "Wasted Love" beim Finale in Basel vollkommen überzeugt. Wer den Auftritt verpasst hat oder noch einmal sehen will, hat hier die Möglichkeit.

JJ hat mit seiner Popera in Basel jede Menge Mut bewiesen und hat die Erwartungen beim Finale des Song Contest nicht nur erfüllt, sondern übertroffen.

+++ Das ESC-Finale im LIVETICKER zum Nachlesen +++



Während vor den TV-Bildschirmen der Gänsehaut-Auftritt in Schwarz-Weiß ausgestrahlt wurde, durften die Fans in der Schweiz alles in Farbe miterleben.

109/109 © Getty Images Drei Schönheiten auf der Bühne: Die Moderatorinnen begrüßten das Publikum im Saal und vor dem Fernseher. © Getty Images Sandra Studer, Michelle Hunziker und Hazel Brugger. © Getty Images Sandra Studer, Michelle Hunziker und Hazel Brugger. © Getty Images Sandra Studer, Michelle Hunziker und Hazel Brugger. © EBU/Sarah Louise Bennett © EBU/Sarah Louise Bennett © EBU/Alma Bengtsson © EBU/Corinne Cumming © EBU/Corinne Cumming © EBU/Sarah Louise Bennett © EBU/Alma Bengtsson © EBU/Sarah Louise Bennett © EBU/Sarah Louise Bennett © EBU/Sarah Louise Bennett © EBU/Alma Bengtsson © EBU/Sarah Louise Bennett Startnummer 1 für den jüngsten Teilnehmer: Der Norweger Kyle Alessandro mit "Lighter". © Getty Images Eine feurige Show. © Getty Images © Getty Images © Getty Images Als Zweite auf der Bühne: Laura Thorn aus Luxemburg mit "La Poupée Monte Le Son". © Getty Images © Getty Images © EBU/Sarah Louise Bennett © EBU/Sarah Louise Bennett © EBU/Corinne Cumming © Getty Images Schräge Nummer drei: Tommy Cash mit „Espresso Macchiato“ für Estland. © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Eurovision.TV Yuval Raphael aus Israel war als vierte Kandidatin an der Reihe und sang die Hymne "New Day Will Rise". © Getty Images © Getty Images © Eurovision.TV © Getty Images Litauen: Katarsis, „Tavo Akys“ © EBU/Sarah Louise Bennett © EBU/Sarah Louise Bennett © EBU/Corinne Cumming © EPA/GEORGIOS KEFALAS "ESA DIVA" - der spanische Beitrag der Künstlerin Melody, die schon als Kind wusste, dass sie ein Star werden will. © Getty Images © Getty Images © EPA/GEORGIOS KEFALAS Mit "Bird of Pray" wollen die Zwillinge Danyjil und Walentyn Leschtschynskyj alias Ziferblat punkten. © Getty Images © Getty Images © Getty Images Remember Monday, „What The Hell Just Happened?“ © EBU/Sarah Louise Bennett © EBU/Corinne Cumming © EBU/Alma Bengtsson © Getty Images Fulminant: Der Österreicher JJ begeisterte mit "Wasted Love". © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images Startnummer 10 für VÆB mit "RÓA". © EBU/Sarah Louise Bennett © EBU/Sarah Louise Bennett © EBU/Alma Bengtsson © Getty Images „Bur Man Laimi“ singen Tautumeitas für Lettland. © EBU/Corinne Cumming © EBU/Corinne Cumming © EBU/Sarah Louise Bennett © Getty Images So ist das Leben: Claude mit „C’est La Vie“. © Getty Images © Getty Images © Getty Images Aufreger-Auftritt: Erika Vikman mit "ICH KOMME". © EBU/Corinne Cumming © EBU/Corinne Cumming © EBU/Alma Bengtsson © Getty Images "Volevo Essere Un Duro“ soll Lucio Corsi aus Italien Glück bringen. © EBU/Sarah Louise Bennett © EBU/Corinne Cumming © EBU/Alma Bengtsson © Getty Images Startnummer 15: Die Polin Justyna Steczkowska mit "GAJA". © EBU/Corinne Cumming © EBU/Sarah Louise Bennett © EBU/Sarah Louise Bennett © Getty Images Für Deutschland am Start: Das österreichische Geschwister-Duo Arbor & Tynna mit "Baller". © EBU/Sarah Louise Bennett © EBU/Sarah Louise Bennett © EBU/Sarah Louise Bennett © EBU/Corinne Cumming © EBU/Corinne Cumming © Getty Images "Asteromáta" und eine dramatische Inszenierung aus Griechenland von Klavdia. © EBU/Sarah Louise Bennett © EBU/Alma Bengtsson © EBU/Corinne Cumming © Getty Images Mit "Survivor" zeigt PARG für Armenien Leidenschaft. © EBU/Sarah Louise Bennett © EBU/Sarah Louise Bennett © EBU/Corinne Cumming © EPA/GEORGIOS KEFALAS Zoë Më vertritt die Schweiz mit dem französischen Titel "Voyage". © EBU/Alma Bengtsson © EBU/Alma Bengtsson © EBU/Alma Bengtsson © Getty Images "Serving" von Miriana Conte für Malta. © EBU/Sarah Louise Bennett © EBU/Sarah Louise Bennett © EBU/Alma Bengtsson © EPA/GEORGIOS KEFALAS Napa tritt mit "Deslocado" unter der Startnummer 21 an. © EBU/Sarah Louise Bennett © EBU/Sarah Louise Bennett © EBU/Alma Bengtsson © Getty Images Die Dänin "Sissal" singt "Hallucination". © EBU/Corinne Cumming © EBU/Corinne Cumming © EBU/Sarah Louise Bennett © Sarah Louise Bennett/EBU „Bara Bada Bastu“ - der schwedische Beitrag von KAJ ist der Spitzenfavorit. © Getty Images Die Französin Louane singt mit der Startnummer 24 "Maman". © EPA/GEORGIOS KEFALAS "Tutta L'Italia": Gabry Ponte singt als Vorletzter. © Getty Images Startnummer 26: Shkodra Elekronike gehen mit "Zjerm" für Albanien als letzte Kandidaten ins Rennen.

Wie schon beim Halbfinale jubelten die Anhänger in der Halle unserer Sieg-Hoffnung nach dem Auftritt zu. Nicht nur die Schweiz liebt JJ und seinen Song, dem 24-jährigen Tenor fliegen die Herzen aus ganz Europa zu.

Der Auftritt von JJ im Video zum Nachsehen:

Ob es am Ende für den Sieg reicht, erfahren wir um etwa 1 Uhr in der Früh, bis dahin müssen wir noch zittern und Daumen drücken.