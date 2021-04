Star-Duell um Amadeus-Awards

Am 9. September steigen die „Amadeus Awards“. ORF-Show wird spannend wie nie.

Vier Chancen für Julian le Play, das große Hit-Duell zwischen Marie (Alle Achtung) oder Leiwand (Edmund) und nach der Aufregung vom Vorjahr („Ein Armutszeugnis“) doch wieder zwei Nominierungen für Andreas Gabalier. Mit launiger Online-Show verkündete ESC-Queen Conchita Wurst heute die Nominierungen für die 21. Amadeus Awards, die am 9. September unter dem Motto The Show must Go On wieder als reine ORF-Show geplant sind.

Favoriten

Hinter le Play, der mit der Hit-CD Tandem auf die Preise bei Album, Songwriter, Pop und Tonstudio hoffen darf, gehen Edmund (leiwand) , Melissa Naschenweng, My Ugly Clementine (je 3 Nominierungen), die Marie-Stars Alle Achtung, Chris Steger, RAF Camora oder Gabalier (je 2) als Favoriten ins Rennen. Das Voting startet bereits heute – bis zum 6. Mai darf auf www.amadeusawards.at abgestimmt werden.

Spannend

Dauer-Brenner wie Wanda, Seiler und Speer oder Pizzera & Jaus haben (noch) keine Chance auf den Austropop-Grammy. Auch weil es wegen Corona bislang keine Nominierungen für den besten Live-Act gibt. Der Preis wird aber bei der von Conchita moderierten TV-Show trotzdem vergeben.



Die Nominierungen:

SONG DES JAHRES

Leiwand, Edmund

Marie, Alle Achtung

Maschine, Raf Camora & The Cratez

Who, My Ugly Clementine

Zefix, Chris Steger



ALBUM DES JAHRES

A Volks-Rock´n´Roll Christmas, Andreas Gabalier

Lederhosenrock, Melissa Naschenweng

Leiwand, Edmund

Tandem, Julian le Play

Vitamin C, My Ugly Clementine



SONGWRITER*IN

Berlin, King & Potter

Leuchtturm, Julian le Play

Mehr als nur ein Like, Amy Wald

Simone, Folkshilfe

Traktorführerschein, Melissa Naschenweng



FM4 AWARD

Florence Arman

Hearts Hearts

Kreiml & Samurai

Oska

Silk Mob



POP/ROCK

Alle Achtung

Chris Steger

Edmund

Julian le Play

Mathea



SCHLAGER/VOLKSMUSIK

Andreas Gabalier

Andy Borg

Die Mayerin

DJ Ötzi

Melissa Naschenweng





ALTERNATIVE

Avec

My Ugly Clementine

Oehl

Oska

Sharktank



ELECTRONIC/DANCE

Camo & Krooked

Kruder & Dorfmeister

Lum!x

Parov Stelar

Waldeck



HARD & HEAVY

Black Inhale

Kaiser Franz Josef

Mother´s Cake

Serenity

We Blame The Empire



HIP HOP/URBAN

KeKe

Kreiml & Samurai

Mavi Phoenix

Nazar

Raf Camora



JAZZ/WORLD/BLUES

5/8erl in Ehr´n

Gesangskapelle Hermann

Simone Kopmajer

Ursula Strauss & Ernst Molden

Wolfgang Muthspiel, Scott Colley, Brian Blade





TONSTUDIOPREIS BEST SOUND

Good Vids, Vile Times, Ant Antic

Homesick, Avec

louasril, Lou Asril

M, Mathea

Tandem , Julian le Play



LIVE-ACT DES JAHRES presented by oeticket.com

Nachdem seit März 2020 defacto keine Live-Auftritte möglich sind, gibt es hier nicht wie gewohnt fünf

Nominierte. Verliehen wird der Live-Act trotzdem – dazu mehr am 09.09.2021 in ORF1.