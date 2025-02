× Bilgeri nimmt Superhit „Video Life“ neu auf – mit Relax

Am 26. März wird „Video Life“-Star Reinhold Bilgeri 75. Das Geschenk macht er sich selbst. Mit der bayrischen Band Relax hat er jetzt das Crossover „Video Life goes Radio hörn“ aufgenommen.

1981 lieferte Reinhold Bilgeri mit „Video Life“ einen der größten Pop-Kracher dieses Landes. Platz 2 der Austria Top 40 und Platz 14 in der Schweiz. Dazu nahm die deutsche Kultband Relax („A weissl Blattl Papier“, „Weil i di mog“) eine vielbeachtete bayrische Coverversion auf: „(I wü) Radio hörn!“ Jetzt, knapp vor Bilgeris 75. Geburtstag (26. März) und rechtzeitig zu seinem 60-jährigen Bühnenjubiläum macht man jetzt gemeinsame Sache und bringt das Crossover „Video Life goes Radio hörn“ – ein energiegeladenes Duett in englisch-bayerischer Version.

© GIG Records

© zeidler ×

„Ein einzigartiges Crossover, das Rock, Pop und bayerischen Charme auf völlig neue Weise verbindet Explosiv, kreativ – und einfach legendär“ erklären sie die gemeinsame Aufnahme: „Alte Haudegen, crazy Künstler, echte Vollblutmusiker – die Chemie stimmt, der Song lebt.“

© Artist Backoffic Music ×

Die Weltpremiere steigt am 26. März. Als Geschenk zu Bilgeris 75er. Die Fans sind schon vorab begeistert: „Gei!“ heißt es dazu auf Facebook oder „Ein großartiges Geburtstagsgeschenk!“