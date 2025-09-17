David Gilmour bringt die Pink Floyds Hits ins Kino

2024 ließ David Gilmour mit der Hit-CD „Luck and Strange“ den ehrwürdigen Circus Maximus im Rom beben. Jetzt kommt der Konzert-Hit mit gleich 13 Pink Floyd Klassikern auf CD, DVD und in unsere Kinos.

„Ich habe das Glück, dass ich nur das mache, was ich will und wann ich es will!“ Im Herbst 2024 war es für Pink Floyd-Legende David Gilmour mal wieder soweit: Nach neunjähriger Schaffenspause holte er mit der Sensations-CD „Luck and Strange“ zum ersten Mal Platz 1 der offiziellen „Austria Top 40“ Charts und ließ dazu nach einem öffentlichen Proben-Doppelpack in Brighton gleich 21 Konzerte in Rom, London, Los Angeles und New York folgen. Die Auftakt-Serie im ehrwürdigen römischen Circus Maximus wurde für das für 17. Oktober erwartete Live-Album “The Luck and Strange Concerts” und die DVD „Live at the Circus Maximus, Rome“ mitgeschnitten.

© sony music

© zeidler

Bereits heute, Mittwoch, bringt Gilmour seine Bombast-Show in unsere Kinos. U.a. den Cineplexx Centern in der Wiener Millennium City und in Graz sowie den Hollywood Megaplex Centern im Wiener Gasometer oder in Linz Pasching. Vom Opener „5 A.M“ bis zum von Licht -und Laser-Orgie begleiteten Finale „Comfortably Numb“ liefert Gilmour dabei eine über 2 1/2 stündige und 22 Song starke Saiten-Zauberei. Und das mit gleich 13 Pink Floyd Klassikern.

© zeidler

© zeidler

Gilmour, der wie immer vor einem überdimensionalen Rund-Bildschirm aufspielt und beim The-Mongolfiers-Cover „Between Two Points“ seiner Tochter Romany das Mikrofon überlässt, setzt dabei nicht nur auf Hymnen wie „Wish You Were Here“, „Time“ oder „High Hopes“, sondern auch spannende Raritäten: die seit über 20 Jahren nicht mehr angestimmten „Division Bell“ Auszüge „Marooned“ und „A Great Day For Freedom“ oder die 1970er Zeitreise „Fat Old Sun“.

© zeidler

© sony music

Am Samstag (20. September) und am Sonntag (21. September) steigt die Kino-Zugabe. Ab 17. Oktober gibt’s den Konzertleckerbissen dann auch auf CD und DVD. Am 12. Dezember lässt Gilmour dann einen weiteren Pink Floyd Leckerbissen folgen. Die 50th Anniversary Jubiläumsausgabe des Klassikers "Wish You Were Here" enthält das Originalalbum von 1975 und gleich 9 Bonustracks, von denen 6 noch nie veröffentlicht wurden!