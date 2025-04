× Record Store Day liefert Raritäten von Pink Floyd, Falco, Queen und Co.

Der Record Store Day bietet am Samstag wieder zahlreiche Schallplatten Raritäten. Sammler freuen sich auf knapp 500 Vinyl-Highlights.

Gleich drei Solo-Schmankerln der Pink Floyd Legenden David Gilmour, Roger Waters und Nick Mason, die allerersten Demos von Queen, ein Box-Set im farbigen Vinyl von Oasis passend zum Live-Comeback oder das letzte Konzert von John Lennon mit der Plastic Ono Band. Dazu Austropop-Raritäten von Falco („Nachtflug“ als Glow in the Dark Vinyl) oder Bilderbuch („Live in Los Angeles“) und die dritte Auflage des legendären Underground Samples „Wiener Blutrausch“.

Der Record Store Day, der internationale Tag unabhängiger Plattenläden, lässt am Samstag wieder das Herz aller Plattensammler höher schlagen. In knapp 30 heimischen Indie-Läden werden rund 500 extra dafür aufgelegte Schallplatten verkauft.

Auch Raritäten von Taylor Swift, Prince, David Bowie oder Black Sabbath sowie eine Neuaufnahme des legendären Duetts „It Takes Two“ von Tina Turner und Bryan Adams feilgeboten. Im Wiener Recordbag gibt’s dazu auch ein DJ Set von Sir George und bei Schallter Audio & Records steht nach dem RSD Breakfast für Frühaufseher ab 13 Uhr auch eine Autogrammstunde mit Robert Wolf von Chuzpe am Plan.