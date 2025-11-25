Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
Nik P.
© Getty Images

Böse Fake-Accounts

Schlager-Star warnt Fans: "Ich schreibe NIEMALS privat mit Fans"

25.11.25, 23:04
Teilen

Seit Wochen erhält der Schlagerstar Nik P. Nachrichten von Fans, die Opfer von Betrügern wurden. Sie geben an, dass sie mit ihm persönlich geschrieben haben. Nun wendet er sich direkt an seine Fans.

Schlagerstar Nik P. schlägt Alarm: Auf Facebook warnt er seine Fans vor Betrügern: "In den letzten Wochen erhalte ich immer wieder Nachrichten von Menschen, die fest davon überzeugt sind, mit mir persönlich zu kommunizieren. Trotz mehrfacher Hinweise, dass es sich dabei um Fake-Accounts handelt, ignorieren einige diese Warnungen und geraten dadurch in gefährliche Situationen – emotional wie finanziell."
 

Der Kärntner kritisiert diese Fake-Nachrichten, welche "gezielt Vertrauen ausnutzen und emotionalen Druck aufbauen". In seinem Posting erzählt er von einer erhaltenen Nachricht eines Betrugsopfers: "Ich weiß, dass wir uns bald treffen werden. Sein Manager hat mir ein Ticket von Ontario nach Salzburg gekauft, aber ich kenne die Flugnummer nicht. Bitte sagen Sie mir, wie es ihm geht und wann ich fliegen kann. Ich freue mich, ihn endlich zu treffen."

 "Ich schreibe NIEMALS privat mit Fans"

Das Opfer dachte, dass sie mit dem echten Schlagerstar geschrieben hat. Die Person plane sogar Reisen und entscheidet persönliche Entscheidungen anhand von falschen Behauptungen eines Betrügers.

 

Nik P. stellt in seinem Posting klar: "Ich schreibe NIEMALS privat über Messenger-Dienste, WhatsApp, Instagram oder Facebook mit Fans." Er betont, dass er nie Geld, Reisen oder persönliche Daten von Menschen im Internet haben will.

Der Schlagerstar verweist auf seine offiziellen Kanäle, wo alle Informationen rund um seine Person und geplante Termine stehen. Nik P. appelliert am Schluss an seine Fans: "Bitte passt auf euch auf, meldet Fake-Profile und gebt diese Warnung weiter. Je mehr Menschen Bescheid wissen, desto schwerer haben es Betrüger."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden