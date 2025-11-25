Schlager-Star warnt Fans: "Ich schreibe NIEMALS privat mit Fans"

Seit Wochen erhält der Schlagerstar Nik P. Nachrichten von Fans, die Opfer von Betrügern wurden. Sie geben an, dass sie mit ihm persönlich geschrieben haben. Nun wendet er sich direkt an seine Fans.

Schlagerstar Nik P. schlägt Alarm: Auf Facebook warnt er seine Fans vor Betrügern: "In den letzten Wochen erhalte ich immer wieder Nachrichten von Menschen, die fest davon überzeugt sind, mit mir persönlich zu kommunizieren. Trotz mehrfacher Hinweise, dass es sich dabei um Fake-Accounts handelt, ignorieren einige diese Warnungen und geraten dadurch in gefährliche Situationen – emotional wie finanziell."

Der Kärntner kritisiert diese Fake-Nachrichten, welche "gezielt Vertrauen ausnutzen und emotionalen Druck aufbauen". In seinem Posting erzählt er von einer erhaltenen Nachricht eines Betrugsopfers: "Ich weiß, dass wir uns bald treffen werden. Sein Manager hat mir ein Ticket von Ontario nach Salzburg gekauft, aber ich kenne die Flugnummer nicht. Bitte sagen Sie mir, wie es ihm geht und wann ich fliegen kann. Ich freue mich, ihn endlich zu treffen."

"Ich schreibe NIEMALS privat mit Fans"

Das Opfer dachte, dass sie mit dem echten Schlagerstar geschrieben hat. Die Person plane sogar Reisen und entscheidet persönliche Entscheidungen anhand von falschen Behauptungen eines Betrügers.

Nik P. stellt in seinem Posting klar: "Ich schreibe NIEMALS privat über Messenger-Dienste, WhatsApp, Instagram oder Facebook mit Fans." Er betont, dass er nie Geld, Reisen oder persönliche Daten von Menschen im Internet haben will.

Der Schlagerstar verweist auf seine offiziellen Kanäle, wo alle Informationen rund um seine Person und geplante Termine stehen. Nik P. appelliert am Schluss an seine Fans: "Bitte passt auf euch auf, meldet Fake-Profile und gebt diese Warnung weiter. Je mehr Menschen Bescheid wissen, desto schwerer haben es Betrüger."