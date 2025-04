× Von Lumineers bis Fendrich: Flotter Konzert 3er in der Stadthalle

Mittwoch: The Lumineers. Donnerstag: Bilderbuch und am Freitag dann die große Jubiläums-Show von Rainhard Fendrich. Tolles Konzert-Programm in der Wiener Stadthalle.

Im Jänner Jan Böhmermann. Im Februar u.a. das Hit-Doppelpack von James Blunt und Chesney Hawkes, im März Lenny Kravitz und letzte Woche das Pop-Spektakel von Twenty One Pilots. Top-Konzerte waren heuer in der Wiener Stadthalle bislang eher Mangelware. Doch jetzt gibt‘s gleich drei Kracher in Serie. Der Fahrplan. © Getty Images × Edmund stürmen auf Platz 1:. „Wie ein Lotto 6er!“

Gewinnspiel: oe24 bringt Sie zu Lionel Richie

Fendrich zündet zum 70er XXL-Show mit brisanten Tönen

Edmund stürmen auf Platz 1:. „Wie ein Lotto 6er!“ © Getty Images × Mittwoch: The Lumineers. Die amerikanischen Folkrocker präsentieren nach 24 US-Radiohits die neue Hit-CD „Automatic“ rund um den ein milliardenfach gestreamten Spotify-Kracher „Ophelia“ sowie Chart-Hymnen wie „Sleep On The Floor“, „Cleopatra“ und natürlich „Ho Hey!“ © zeidler × © zeidler × Donnerstag: Bilderbuch. Österreichs spannendste Band feiert nach zwei Amadeus Awards und an Pink Floyd gemahnende Konzerte das 20-jährige Bandjubiläum sowie den 10. Geburtstag der Hit-CD „Schick Schock“ mit der ersten großen Stadthallen-Show. Maurice Ernst und Co. wollen dabei Kulthits wie „Bungalow“, „Checkpoint“ oder „Spliff“ als buntes Multimedia-Spektakel inszenieren. © zeidler × © zeidler × Freitag: Rainhard Fendrich. Mit der Jubiläums-Show „Nur ein Wimpernschlag - 45 Jahre live“ liefert der Austropop-König eine 33 Song starke emotionale XXL-Zeitreise durch seine Erfolgs-Karriere. Mit allen Hits – von „Strade del Sole“ über „Oben Ohne“ bis „Weus'd a Herz hast wia a Bergwerk“- vielen Schmankerln („Zwischen eins und vier“) und der Essenz der aktuellen Hit-CD „Wimpernschlag.“ Dazu gibt’s mahnende Worte zur Hymne „I Am from Austria:“ „Man kann seine Heimat auch lieben ohne andere zu hassen!“