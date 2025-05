× Wanda & Christina Stürmer als Konzert und TV-Hit

In Salzburg steigt heute, Freitag das Austropop-Happening des Jahres. Wanda holen vor 10.000 Fans am Residenzplatz Christina Stürmer ins Vorprogramm. Gemeinsames Duett möglich! Ab 19 Uhr nachzusehen im Stream auf ORF On und am Freitag auch im TV

„Wir werden nach 10 Jahren Himmel und Hölle deutlich kürzer treten!“ Im Vorjahr schockten die Strizzi Rocker von Wanda ihre Fans: 2026 wird es überhaupt keine Konzerte geben. 2025 auch nur mehr eine Handvoll. Das erste geht heute Freitag nach halbjähriger Pause in Salzburg über die Bühne Mit viel „Amore“ will man den Neustart vom Residenzplatz, dort wo in den 90er Jahren Weltstars wie Billy Joel, Elton John oder Bryan aufspielten, feiern. © zeidler × „Das Leben ist ein Urlaub vom Totsein“ - Marco Wanda liefert Autobiografie!

Wanda schocken ihre Fans: „2026 gibt’s keine Konzerte“ © zeidler × © Semtainment × Die 10.000 Tickets waren im Nu ausverkauft. Auch weil Wanda für ihre emotionelle „Ende Nie“-Show rund um Hymnen wie „Bologna“, „Bei niemand anders“ oder „Bussi Baby“ niemand geringeren als Austropop-Königin Christina Stürmer als Vorprogramm gewinnen konnten. Die zündet um 19 Uhr ihre eindringliche Unplugged-Show, bei der sie zwischen Chart-Krachern wie „Millionen Lichter“ „Seite an Seite“ oder „Engel fliegen einsam“ auch gerne das Wolfgang-Ambros-Cover „Du bist wia de Wintasun“ anstimmt. © zeidler × © zeidler ×

Dazu ist als Highlight auch wieder ein gemeinsamer Auftritt der Austropop-Giganten möglich: Wanda holten Stürmer ja schon beim Weihnachts-Konzert 2023 für das Duett „Ich lebe“ auf die Bühne. Jetzt könnte das da capo folgen. © zeidler × Gibt’s das Austropop-Highlight schon heute ab 19 Uhr in voller Länge im Stream auf ORF On, so werden die Highlights unter dem Motto „Wanda & Special Guest Christina Stürmer – Open Air vom Salzburger Residenzplatz“ am Samstag ab 22.40 Uhr auch auf ORF1 ausgestrahlt.