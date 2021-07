× Alaba: Luxus-Urlaub auf Ibiza

Nach der EURO gönnt sich Österreichs Star-Kicker eine Auszeit auf den Balearen.

Herrlich. Es waren harte Wochen für David Alaba, als er im Nationalteam bei der EURO kämpfte. Und da es schon demnächst für ihn was Fußball angeht wieder losgeht, gönnt sich der Neo-Real-Madrid-Star einen kleinen Luxus-Urlaub in seiner neuen Wahlheimat Spanien. Genauer gesagt auf Ibiza. Dort logiert er mit Freundin Shalimar in einer Luxus-Finca mit privatem Pool, eigenem Fitnesscenter und Starkoch, der täglich neue Spezialitäten auf den Tisch zaubert.

Auch Freunde dabei. Alaba und seine Shalimar sind aber nicht alleine ­unterwegs. Auch Freunde der beiden sind mit von der Partie. Gemeinsame Workouts und Ausflüge an den Strand stehen dabei an der Tagesordnung.

Auf der Nachbarinsel Formentera traf Alaba Fack ju Göhte-Schauspieler Elyas M’Barek.

Promi-Treff: Alaba mit Film-Star M'Barek.