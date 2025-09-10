Alles zu oe24VIP
Barbara Meier
© Instagram

Ehrlich

Barbara Meier mit privatem Einblick: "Arbeit ist entspannender!"

10.09.25, 09:31
Das Model findet für seine Fans sehr ehrliche Worte.

Model und Unternehmerin Barbara Meier schafft auf Instagram den perfekten Spagat zwischen glamourösen und sehr ehrlichen Einblicken in ihr Leben.

Alltag im Fokus

Gern nimmt sie ihre Fans zu ihrer Arbeit mit, zeigt oft, wie es hinter den Kulissen von Modeproduktionen aussieht. Dann wieder teilt sie Eindrücke von Urlaubsreisen und auch der Alltag darf nicht fehlen.

Barbara Meier
© Instagram

Deutliche Worte

Die Mama von zwei Töchtern spricht mit ihren ehrlichen Einblicken sicher sehr oft anderen berufstätigen Eltern aus der Seele wenn sie - wie jüngst in einer Story ersichtlich - genau aufschlüsselt, wie ihr Morgen aussieht

  • 5 Mal Nacht aufgestanden
  • Seit 5:40 wach
  • 2 Jausenboxen herrichten
  • 2 quirlige Kinder anziehen, die andere Pläne haben

Schließlich schreibt Meier, dass sie um 8:30 zwar selber noch nichts gegessen habe... Dafür habe ich zumindest etwas (fast) Sauberes an."

Das ist ihre Arbeit

Das Fazit des Models "Jetzt freu ich mich sehr auf die Arbeit! Das ist bei weitem entspannender." Und ab ging es für Barbara zu einer Präsentation inklusive Catwalk ihrer neuen Trachtenkollektion für das Label Angermeier. Meier hat einmal mehr eine nachhaltige Kollektion designed mit Dirndln, Blusen und Röcken.

