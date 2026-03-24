Frauenpower im Casanova bei "Kabartett gegen Gewalt"

Ein Abend voller Humor, Nostalgie und klarer Worte: Im Wiener Casanova versammelten sich die Größen der österreichischen Kabarettszene zur traditionellen Kabarett-Gala des Vereins "Wider die Gewalt". Dort hatten erstmals die Frauen die Mehrheit auf der Bühne.

Die diesjährige "Kabarett gegen Gewalt"-Abend stand ganz im Zeichen gesellschaftlicher Relevanz und weiblicher Expertise. Erstmals seit über einem Jahrzehnt war der Frauenanteil im Programm höher als jener der Männer – ein Umstand, der beim Wiener Publikum für Begeisterung sorgte. Der Abend im Casanova unterstrich einmal mehr, dass Humor ein mächtiges Werkzeug im Kampf gegen Missstände sein kann.

Eva Maria Marold, Marika Lichter und Magda Leeb © Katharina Schiffl

Den fulminanten Auftakt machte Antonia Stabinger, Gewinnerin des Österreichischen Kabarettpreises 2025. Mit Auszügen aus ihrem Programm "Angenehm" brachte sie den Saal sofort auf Betriebstemperatur. Später riss Publikumsliebling Eva Maria Marold mit ihrer sarkastischen Reise auf der "Costa Dekandenzia" die Zuschauer so sehr mit, dass sie unter tosendem Applaus eine Zugabe geben musste. Den krönenden Abschluss bildete Magda Leeb, die mit persönlichen Anekdoten aus "Aufpudeln" für Lachtränen im Publikum sorgte.

Manfred Antonius Distel und Marie Louise Wlaschek © Katharina Schiffl

Newcomer und nostalgische Momente

Ein besonderes Highlight war der Auftritt von Sebastian Humi. Als arabischstämmiger, katholischer und schwuler Comedian thematisierte er humorvoll die Hürden der Integration in Österreich und wurde zum absoluten "Comedy Hit" des Abends. Einen Kontrast dazu bot Manfred Antonius Distel, der mit seiner "Heinz Erhardt Story" nostalgische Gefühle weckte und die Gäste zurück in die Wirtschaftswunderjahre der 50er- und 60er-Jahre entführte.

Eser Akbaba und Brigitte Kren © Katharina Schiffl

Trotz der ausgelassenen Stimmung fand Marika Lichter ernste Worte. Sie wies eindringlich auf die psychische Gewalt hin, die durch Künstliche Intelligenz auf Social Media entstehen kann. „Das ist erschreckend, bedrohend und eröffnet ein neues Kapitel der Gewalt“, so Lichter mit Blick auf aktuelle Ereignisse. Der Erlös des Abends fließt direkt in den Schutz von Gewaltopfern. Unter den Gästen fanden sich prominente Unterstützer wie Brigitte Kren, Eser Akbaba und Alexander T. Scheuwimmer.