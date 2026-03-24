"Virtuell vergewaltigt": Shitstorm gegen Star-Kabarettistin Monika Gruber

Während Tausende gegen Gewalt gegen Frauen in Berlin demonstrierten und die gesamte deutsche Showbranche Solidarität für Collien Fernandes bekundet - macht Skandal-Kabarettistin Monika Gruber einen mehr als schlechten Scherz auf Facebook.

Das Interview löste in Deutschland und auch in Österreich eine neue Debatte über sexuelle Gewalt gegen Frauen - vor allem in Zeiten von künstlicher Intelligenz aus. Schauspielerin Collien Fernandes outete im "Spiegel" ihren Ex-Mann Christian Ulmen schier unfassbares: "Du hast mich virtuell vergewaltigt", klagte sie den TV-Star öffentlich an. Er soll, so heißt es auch in ihrer Anzeige gegen ihn, jahrelang durch KI generierte Pornos von ihr verschickt haben - sogar Vergewaltigungsvideos sollen dabei gewesen sein. Ulmen ließ über seinen Anwalt dies als "Unwahrheiten" dementieren, es gilt die Unschuldsvermutung.

© Getty Images

Dennoch gingen Tausende Frauen und auch Männer in Berlin auf die Straße, forderten die Politik auf, die gesetzliche Lücke bei sexuelle Gewalt gegen Frauen im Internet zu schließen. Werbepartner, Freunde und Co-Stars gingen öffentlich auf Distanz zu Ulmen, zeigten sich "geschockt" und "sprachlos". Auch viele prominente Männer wie Benjamin Stuckrad-Barre und Oliver Kalkofe waren dabei.

Kabarettistin Gruber provoziert in Ulmen-Debatte

© Philipp Carl Riedl / ServusTV

Und was macht Star-Kabarettistin Monika Gruber, die schon während der Corona-Pandemie mit ihren bissigen Kommentaren für Aufregung sorgte und aktuell auf ServusTV als Talkmasterin Prominente (vorwiegend übrigens Männer) interviewt. Sie postete ein mehr als geschmackloses Statement auf ihrer X-Seite.

Anstatt sich - wie so viele andere Kolleginnen von Fernandes - öffentlich zu solidarisieren, dachte die bayrische Künstlerin offenbar, sie könnte über die Causa einen Witz machen. So zeigte sie zwei Screenshots von angeblichen Fake-Seiten von ihr auf Facebook und schrieb dazu: "Achtung, diese beiden Profile sind FAKE! Ich fühle mich virtuell vergewaltigt!"

"Geschmacklosigkeit" - Frauen und Männer reagieren empört auf X-Beitrag

Die Antwort vieler Frauen ließ nicht lange auf sich warten - der Post wurde zigmal auf Facebook & Co geteilt. "Monika Gruber zeigt wieder einmal pervertierte Geschmacklosigkeit", schrieb etwa Conny M. Und wirft ihr vor: "Sie vergnügt sich an der systematischen Entwürdigung und lacht über diese Selbstoffenbarung!" Andere finden es nur noch "widerwertig" und "ekelhaft".

Anstatt sich aber dafür zu entschuldigen, legte sie heute auf X noch einmal nach und schrieb wortwörtlich folgendes: "Kollektive Massenpsychose: Liebe Männer lasst Euch bloß nicht einreden, daß Ihr allesamt übergriffige, frauenverachtende, respektlose und daher verachtenswerte Schweine seid. DAS ist ebenfalls Sexismus"

Von Einsicht ist hier wenig zu bemerken - und dafür erntete sie auch noch Tausende Likes!