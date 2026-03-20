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Collien Fernandes legt nach: "Digitale Gewalt ist reale Gewalt"
© Getty

Anzeige gegen Ex

Collien Fernandes legt nach: "Digitale Gewalt ist reale Gewalt"

20.03.26, 20:17
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Das Thema digitale Gewalt bekommt nun die Aufmerksamkeit, die sich Collien Fernandes schon lange wünschte. In einem Interview spricht die Schauspielerin über ihre Vorwürfe gegen Christian Ulmen. 

Das Thema digitale Gewalt rückt verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit. Die 44-jährige Schauspielerin Collien Fernandes gab den Tagesthemen ein Interview, in dem sie über ihre Vorwürfe gegen ihren Ex-Ehemann Christian Ulmen (50) sprach. Die 20-Uhr-Tagesschau zeigte am Freitag vorab erste Szenen aus diesem Gespräch. In Österreich und Deutschland wird die Debatte um Gewalt im Netz seit längerem intensiv geführt, nun gibt es prominente Unterstützung für die Betroffenen.

Digitale Gewalt ist real

Fernandes macht im Interview deutlich, wie unterschätzt die Auswirkungen von Angriffen im digitalen Raum oft noch sind. Sie findet klare Worte für die aktuelle Situation: „Ich habe das Gefühl, dass von vielen noch nicht so richtig begriffen wurde, dass digitale Gewalt reale Gewalt ist. Dass Opfer da massiv drunter leiden, nicht nur ich, auch andere und in intensive psychotherapeutische Behandlung müssen.“

Massives Leiden der Opfer

Die Schauspielerin betont, dass die psychischen Folgen für die Betroffenen gravierend seien. Es gehe nicht nur um ihren persönlichen Fall, sondern um eine grundsätzliche Problematik, die viele Menschen betrifft. Durch die Vorab-Szenen am Freitag wurde deutlich, dass Fernandes eine stärkere Sensibilisierung für das Thema fordert, da die psychische Belastung oft eine professionelle Therapie erforderlich mache.

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