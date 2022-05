× Letzte Ruhe für Ostbahn-Kurti

Willi Resetarits wurde im engsten Kreis der Familie beerdigt. Sein Ehrengrab befindet sich in der Gruppe 33

Vergangenen Samstag hatte ganz Österreich die Gelegenheit, sich am Zentralfriedhof von Willi Resetarits alias Kurt Ostbahn (†73) zu verabschieden, nun hat die Familie ihn ebendort zu Grabe getragen. "Unser Willi hat uns verlassen, plötzlich und ohne Vorankündigung. Er wurde zu Hause zum Opfer eines tödlichen Unfalls. Noch am letzten Tag seines Lebens stand er auf der Bühne. Er hat ein reiches Leben mit unzähligen Menschen geteilt, die mit uns um ihn trauern. Wir danken aus ganzem Herzen für die überwältigende Anteilnahme", schreiben die Hinterbliebenen in seiner Parte.

Das Ehrengrab am Zentralfriedhof

Das Ehrengrab 58 befindet sich auf dem Wiener Zentralfriedhof in der Gruppe 33 G. Die Familie bittet zum Schluss noch um Spenden für das Projekt Integrationshaus, das Resetarits immer ein großes Anliegen war.