RAF Camora ist zurück in Wien und lässt sich gleich ein neues Tattoo stechen.

Es waren anstrengende Wochen für RAF Camora : Zuerst gönnte er sich eine Auszeit in Dubai, feierte, chillte, ließ es sich gut gehen.

RAF Camora: Corona in Dubai

Doch dann der Corona-Schock - RAF war positiv und durfte mehrere Wochen sein Zimmer nicht verlassen. Mit den Auswirkungen muss der Rapper bis heute klarkommen - noch fühlt er sich nicht richtig fit und darf noch nicht trainieren. Darum warnt er in seinen Storys immer wieder vor dem Virus, ruft dazu auf, sich zu schützen.

RAF Camora zeigt neues Tattoo und verrät Bedeutung

Doch eine Sache darf der Rapper machen - sich ein neues Tattoo stechen lassen! In seine Haut lässt er sich den französischen Schriftzug: "J'marche dans la tempete" zu dt: "Ich laufe durch den Sturm" gravieren. Er scherzt über die Bedeutung: Es heißt ich gehe durch den 15. Bezirk".

Neue Karriere

Derzeit schreibt RAF Camora gerade an einem Buch über sein Leben. Er soll gerade an der Überarbeitung des Manuskriptes sitzen, bald schon könnte es in den Druck gehen.