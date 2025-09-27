Alles zu oe24VIP
Heather Milligan und Arnold Schwarzenegger
© Getty

Terminator feiert ab

Schwarzenegger gibt am Oktoberfest wieder den Takt an

27.09.25, 08:45
Erst ruhig, dann ausgelassen: Arnold Schwarzenegger hat am Freitag auf dem Münchner Oktoberfest für Mega-Stimmung gesorgt. Im Marstall-Festzelt dirigierte der 77-jährige Hollywood-Star in Lederhose und ließ sich von den Wiesn-Besuchern feiern. 

Am Donnerstag hatte Schwarzenegger seinen Besuch noch vergleichsweise privat und zurückhaltend gestaltet, doch nur einen Tag später zeigte er sich in Feierlaune. Gemeinsam mit Freunden und Familie zog es ihn ins Marstall-Festzelt, wo er zur Freude des Publikums eine seiner persönlichen Oktoberfest-Traditionen fortführte: den Taktstock in die Hand nehmen und als „Wiesn-Maestro“ das Zelt dirigieren.

An seiner Seite: Freundin Heather Milligan und Sohn Christopher. Mit Heather wirkte Arnie so verliebt wie am ersten Tag und beide strahlten bei ihrem Auftritt.

Wie schon im Vorjahr brachte der „Terminator“-Star das Festzelt damit zum Beben. In klassischer Tracht heizte er den Gästen ein, die ihn begeistert anfeuerten und für ausgelassene Stimmung sorgten.

Doch nicht nur beim Dirigieren zeigt sich Schwarzenegger volksnah. Regelmäßig greift er bei seinen Wiesn-Besuchen auch zur Gitarre oder hebt mühelos Maßkrüge in die Höhe. Der Schauspieler und Ex-Gouverneur von Kalifornien ist seit Jahren erklärter Oktoberfest-Fan – und verabschiedete sich auch diesmal mit seinem legendären Versprechen: „I’ll be back.“

