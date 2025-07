Simone Lugners Pool-Desaster: Wer ist der Mann an ihrer Seite?

Auf Instagram zeigt die Ex-Frau von Baulöwe Richard Lugner, dass ihr Eigenheim und besonders der Garten dringend Hilfe brauchen.

Rosen schneiden, Unkraut jäten und ein marodes Pool: Bei Simone Lugner, Witwe von Baumeister Richard Lugner (†91), stapeln sich derzeit die Baustellen – buchstäblich. Auf Instagram gewährte die Society-Lady nun private Einblicke in ihr Heimleben und zeigte, dass sie bei der Gartenarbeit kräftige Unterstützung bekommen hat.

Mehr lesen:

Roland als Retter

„Manchmal braucht man ein wenig Hilfe. Nach der Arbeit ging’s zur Stärkung Essen, und danach für den Spaß in den Prater. Danke Roland und Family von Star 7 Stretchlimousinen für die tatkräftige Unterstützung“, schrieb die 44-Jährige zu Fotos, die sie mit Helfer Roland im Grünen zeigen.

Insider zu oe24: "Bruchbude"

Dass es auf Simones Anwesen einiges zu tun gibt, überrascht Kenner der Szene nicht. Erst vor wenigen Wochen behauptete ein Insider gegenüber oe24, Simone lebe in einer „Bruchbude“. Tatsächlich wirkt das Haus auf einigen ihrer Postings sanierungsbedürftig – und auch im Garten wartet viel Arbeit.

Pool bleibt leer

Besonders das alte Pool sorgt für Sorgenfalten: Nachdem bei einer früheren Begehung bereits Schäden festgestellt worden waren, ließ Simone es zwar im Herbst noch winterfest machen. Doch nun steht fest: Die Eigentümer wollen das marode Becken nicht sanieren. „Ich habe mich schweren Herzens entschieden, es nicht mehr einzulassen, sondern komplett zu leeren und zu reinigen. Die Folie ist an einigen Stellen gerissen und müsste komplett getauscht werden“, erklärte Simone online.

Während Richard Lugner das defekte Pool offenbar noch benutzt habe, möchte Simone kein Risiko eingehen. „Ich mache das zur Sicherheit nicht. So wartet das alte Pool nun, bis sich doch einmal jemand erbarmt und es saniert, so wie es sich für in die Jahre gekommene Dinge gehört.“

Um den Garten kümmert sich Simone Lugner ganz alleine © Andreas Tischler / Viennapress

Ob ihr Helfer Roland bald auch am Pool Hand anlegt? Zumindest scheint die Society-Lady bei der Gartenarbeit jetzt nicht mehr allein zu sein.