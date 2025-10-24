Wiens neues Entertainment-Center "Cube" startet mit Promis und Showeffekten

Neuer Name, neues Konzept, neue Dimension: In der Wiener Millennium City feierte das neue Indoor-Entertainment-Center "Cube" am 23. Oktober 2025 sein spektakuläres Soft-Opening – mit rund 200 geladenen Gästen, prominenten Gesichtern und Darts-Profi Mensur Suljović als Highlight des Abends.

Aus dem ehemaligen Ocean Park ist "Cube" geworden – ein Entertainment-Playground, der Action, Spaß und Lifestyle auf rund 4.000 Quadratmetern vereint. Das Soft-Opening bot einen ersten Einblick in das, was künftig Wiens Freizeitlandschaft prägen soll: Bowling, Virtual Darts, Arcade Games, Food & Drinks – alles in stylisher Atmosphäre.

Kathi Steininger und Karl Mahrer © Alina Diesner

Rund 200 Gäste, darunter Szene-Mausi Christina Lugner, Ex-TV-Beauty Kathi Steininger, Soul-.Stimme Dorretta Carter und ÖVP-Gemeinderat Karl Mahrer, erlebten eine energiegeladene Eröffnung. Highlight des Abends: Darts-Profi Mensur Suljović, aktuell Platz 10 der Weltrangliste, eröffnete den brandneuen Virtual-Darts-Bereich – eine österreichweite Premiere. "Hier verbinden sich Gaming, Sport und Entertainment zu einem einzigartigen Erlebnis", so Suljović.

Dart-Profi Mensur Suljović © Alina Diesner

Freizeit neu gedacht

"Cube" versteht sich als modernes Entertainment-Universum mit Fokus auf Community, Interaktivität und Genuss. Das Angebot reicht von Bowling und Billard über Virtual Darts bis hin zu über 80 Arcade-Games. Ergänzt wird das Ganze durch ein stylishes Food-&-Drink-Konzept im Club-Stil – mit kreativen Snacks, Signature-Cocktails und urbanem Ambiente.

Philipp Pracser und Christina Lugner © Alina Diesner

"Cube ist weit mehr als ein Freizeitcenter", erklärt CEO Philipp Pracser. "Wir haben eine Erlebniswelt geschaffen, die Spaß, Action und Lifestyle miteinander verbindet – ein Playground, der alle Sinne anspricht."

Promi-Event mit Energie

Mit seinem Soft-Opening hat "Cube" gezeigt, dass Freizeit in Wien ab sofort auf einem neuen Level spielt. Die Mischung aus Hightech, Atmosphäre und Entertainment kam bei den Gästen bestens an – Applaus, Blitzlicht und Begeisterung inklusive.