Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Kopie von Philipp Pracser und Christina Lugner
© Alina Diesner

Millennium City

Wiens neues Entertainment-Center "Cube" startet mit Promis und Showeffekten

24.10.25, 10:59
Teilen

Neuer Name, neues Konzept, neue Dimension: In der Wiener Millennium City feierte das neue Indoor-Entertainment-Center "Cube" am 23. Oktober 2025 sein spektakuläres Soft-Opening – mit rund 200 geladenen Gästen, prominenten Gesichtern und Darts-Profi Mensur Suljović als Highlight des Abends.

Aus dem ehemaligen Ocean Park ist "Cube" geworden – ein Entertainment-Playground, der Action, Spaß und Lifestyle auf rund 4.000 Quadratmetern vereint. Das Soft-Opening bot einen ersten Einblick in das, was künftig Wiens Freizeitlandschaft prägen soll: Bowling, Virtual Darts, Arcade Games, Food & Drinks – alles in stylisher Atmosphäre.

Kathi Steininger und Karl Mahrer

Kathi Steininger und Karl Mahrer 

© Alina Diesner

Rund 200 Gäste, darunter Szene-Mausi Christina Lugner, Ex-TV-Beauty Kathi Steininger, Soul-.Stimme Dorretta Carter und ÖVP-Gemeinderat Karl Mahrer, erlebten eine energiegeladene Eröffnung. Highlight des Abends: Darts-Profi Mensur Suljović, aktuell Platz 10 der Weltrangliste, eröffnete den brandneuen Virtual-Darts-Bereich – eine österreichweite Premiere. "Hier verbinden sich Gaming, Sport und Entertainment zu einem einzigartigen Erlebnis", so Suljović.

Dart-Profi Mensur Suljović

Dart-Profi Mensur Suljović 

© Alina Diesner

Freizeit neu gedacht

"Cube" versteht sich als modernes Entertainment-Universum mit Fokus auf Community, Interaktivität und Genuss. Das Angebot reicht von Bowling und Billard über Virtual Darts bis hin zu über 80 Arcade-Games. Ergänzt wird das Ganze durch ein stylishes Food-&-Drink-Konzept im Club-Stil – mit kreativen Snacks, Signature-Cocktails und urbanem Ambiente.

Philipp Pracser und Christina Lugner

Philipp Pracser und Christina Lugner 

© Alina Diesner

"Cube ist weit mehr als ein Freizeitcenter", erklärt CEO Philipp Pracser. "Wir haben eine Erlebniswelt geschaffen, die Spaß, Action und Lifestyle miteinander verbindet – ein Playground, der alle Sinne anspricht."

Promi-Event mit Energie

Mit seinem Soft-Opening hat "Cube" gezeigt, dass Freizeit in Wien ab sofort auf einem neuen Level spielt. Die Mischung aus Hightech, Atmosphäre und Entertainment kam bei den Gästen bestens an – Applaus, Blitzlicht und Begeisterung inklusive.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden