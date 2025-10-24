Wiens neues Entertainment-Center "Cube" startet mit Promis und Showeffekten

Neuer Name, neues Konzept, neue Dimension: In der Wiener Millennium City feierte das neue Indoor-Entertainment-Center "Cube" am 23. Oktober 2025 sein spektakuläres Soft-Opening – mit rund 200 geladenen Gästen, prominenten Gesichtern und Darts-Profi Mensur Suljović als Highlight des Abends.
Aus dem ehemaligen Ocean Park ist "Cube" geworden – ein Entertainment-Playground, der Action, Spaß und Lifestyle auf rund 4.000 Quadratmetern vereint. Das Soft-Opening bot einen ersten Einblick in das, was künftig Wiens Freizeitlandschaft prägen soll: Bowling, Virtual Darts, Arcade Games, Food & Drinks – alles in stylisher Atmosphäre.
Kathi Steininger und Karl Mahrer
Rund 200 Gäste, darunter Szene-Mausi Christina Lugner, Ex-TV-Beauty Kathi Steininger, Soul-.Stimme Dorretta Carter und ÖVP-Gemeinderat Karl Mahrer, erlebten eine energiegeladene Eröffnung. Highlight des Abends: Darts-Profi Mensur Suljović, aktuell Platz 10 der Weltrangliste, eröffnete den brandneuen Virtual-Darts-Bereich – eine österreichweite Premiere. "Hier verbinden sich Gaming, Sport und Entertainment zu einem einzigartigen Erlebnis", so Suljović.
Dart-Profi Mensur Suljović
Freizeit neu gedacht
"Cube" versteht sich als modernes Entertainment-Universum mit Fokus auf Community, Interaktivität und Genuss. Das Angebot reicht von Bowling und Billard über Virtual Darts bis hin zu über 80 Arcade-Games. Ergänzt wird das Ganze durch ein stylishes Food-&-Drink-Konzept im Club-Stil – mit kreativen Snacks, Signature-Cocktails und urbanem Ambiente.
Philipp Pracser und Christina Lugner
"Cube ist weit mehr als ein Freizeitcenter", erklärt CEO Philipp Pracser. "Wir haben eine Erlebniswelt geschaffen, die Spaß, Action und Lifestyle miteinander verbindet – ein Playground, der alle Sinne anspricht."
Promi-Event mit Energie
Mit seinem Soft-Opening hat "Cube" gezeigt, dass Freizeit in Wien ab sofort auf einem neuen Level spielt. Die Mischung aus Hightech, Atmosphäre und Entertainment kam bei den Gästen bestens an – Applaus, Blitzlicht und Begeisterung inklusive.